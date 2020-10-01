Песков рассказал о работе с Навальным сотрудников ЦРУ

Блогер Алексей Навальный получает инструкции от специалистов ЦРУ, заявили в Кремле.

"Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним - так будет корректнее", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос, есть ли данные в Кремле, что Навальный работает со спецслужбами западных стран.

"Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты ЦРУ в эти дни", - заявил Песков. "Ладно, это уже не первый раз, когда ему дают разные инструкции", - добавил он.

Представитель Кремля прокомментировал и заявления Навального в интервью немецкому журналу Der Spiegel. "Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России - абсолютно безосновательные и недопустимые. Более того, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми", - подчеркнул он.

"Мы хотим расследовать случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего, - сказал Песков. - Для этого нам нужно получить информацию от тех, кто нашел следы отравления в анализах".

"Любой гражданин России может в любое время возвратиться на Родину - никакого геройства здесь нет. И лечение может проходить в нашей стране: фактически все люди так и делают, потому что в нашей стране спасают жизни, и жизнь этого пациента была спасена именно в России", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

В Кремле есть информация о том, что инструкторы ЦРУ трудятся с Навальным в эти дни, такие данные даже "просачивались" в интернет - и в Германии, и в России, заметил Песков. "Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз. Здесь нечего скрывать", - заявил он.

"Возвращаясь к интервью, можно сказать, что такая риторика, которая граничит с оскорблениями, - это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе", - заметил Песков. Но реальные конкуренты президента по политической борьбе - совсем другие люди и совсем другие силы - "не квази и не маргинальная, а настоящая оппозиция", сравнил он.

"Мы не считаем возможным участвовать в дискуссии в дальнейшем и делать комментарии или заявления на этот счет. Эту тему мы закрыли", - заключил пресс-секретарь главы государства.