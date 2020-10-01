Песков заявил о последствиях участия третьих стран в ситуации с Карабахом

Заявления о возможной военной поддержке одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе являются провокационными, а любое участие третьих стран в этом противоборстве может иметь крайне негативные последствия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал комментировать риторику Анкары и отвечать на вопрос, есть ли в Кремле данные о вмешательстве Турции. "Мы считаем, что любые заявления о возможной военной поддержке одной из сторон носят, наверное, скорее провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности. Мы считаем, что подобные заявления сейчас очень вредны", - сказал Песков.

"И, конечно, мы считаем, что любое участие третьих стран в этом противоборстве тоже может иметь крайне негативные последствия", - заключил пресс-секретарь российского лидера.