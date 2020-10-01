Давняя знакомая, работающая в одном столичном юридическом агентстве, года полтора тому назад приобрела под Парижем маленькую "однушку". Правда, жить там Мари-Анн не стала, а сразу же сдала ее. На мой вопрос о том, насколько это выгодно, ответила: "Еще как! У нас деньги, вложенные в камни, - надежнейший способ обезопасить сбережения".

В Париже недвижимость с 2000 года выросла в цене на 250 процентов и продолжает дорожать. Фото: iStock

При покупке Мари-Анн воспользовалась банковским кредитом, а он во Франции на подобные операции с недвижимостью более чем щадящий - от 0,75 процента годовых до 2 в зависимости от сроков. В итоге арендная плата за "однушку" практически полностью покрывает отчисления банку за кредит. В результате по прошествии 15 лет (на такой срок он был взят) Мари-Анн станет полноправной хозяйкой квартиры, которая к этому времени, что немаловажно, на рынке будет стоить в два, а то и в три раза дороже первоначальной цены. Таких "любителей камней", как Мари-Анн, во Франции великое множество. И это неудивительно: у жилья здесь только одна тенденция - дорожает. Так, официально подсчитано, что в Париже с 2000 года по сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра выросла на 250 процентов, и сейчас зашкаливает за 10 тысяч евро.

Сегодня французов больше всего заботит сохранность заработанных евро. И здесь несомненный чемпион - накопительное страхование жизни. Им охвачены десятки миллионов французов. Только в прошлом году в этот финансовый инструмент было вложено 144 с лишним миллиарда евро, а накопления там исчисляется астрономической суммой в 1,785 миллиарда евро. Эти вложения гарантированы по высшему разряду. Однако доходность здесь невелика - от 1,5 до 2,5 процента годовых. К тому же речь идет о долговременном вкладе, рассчитанном минимум на восемь лет. Если воспользоваться им раньше, то придется заплатить налог.

Не менее популярный, скажем так, "народный" способ обезопасить накопления - это Livret A - осовремененный вариант сберкнижки. Тут вообще гарантия полная. Недаром практически у всех французов она имеется. Пополнять и снимать деньги с нее можно когда угодно без каких-либо вычетов и налогов, но есть ограничение - на этом счету разрешается держать не более примерно 23 тысяч евро. И еще один минус: доходность микроскопическая - 0,5 процента.

Для людей в той или иной мере состоятельных имеются другие способы сохранить, а то и приумножить сбережения. Заметим, что к игре на бирже, к инвестиционным фондам, не говоря уже о банковских предложениях приобрести акции и прочие ценные бумаги, у французов ныне отношение, мягко говоря, сдержанное. У некоторых до сих пор не прошли синяки со времен финансового кризиса 2008 года. А вот, к примеру, покупка вин с инвестиционной целью привлекает многих. Понятное дело, что не обычных вин, а тех, что входят в категорию Grand Cru, то есть классифицированных, эксклюзивных Бордо и Бургундского. Строгая статистика свидетельствует, что за последние два десятка лет цены на эти редкие вина ежегодно увеличивались на 4-8 процентов.