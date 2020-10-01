Американцы отличаются довольно высоким уровнем финансовой грамотности и охотно экспериментируют с разными формами инвестиций. Это особенно наглядно проявляется в кризисные времена, такие как этот терзаемый пандемией коронавируса год. Согласно статистике министерства торговли США, весной американцы радикально уменьшили текущие расходы и откладывали на сбережения рекордные 33 процента своих доходов. К лету этот показатель снизился до 19 процентов, что все равно намного выше среднего уровня последних лет около 6-7 процентов.

Инвестиционный портфель принято составлять из нескольких инструментов. Если говорить о популярных в нашей стране вкладах, то а Америке ставки по таким продуктам невелики. Например, типичная доходность по депозитам в основных банках не превышает 0,6-0,8 процента годовых. Что касается сберегательных счетов, то прибыль по ним и вовсе символическая - от 0,05 процента годовых. Помимо ликвидности их плюс по сравнению с более доходными и рискованными активами в том, что все накопления на таких счетах застрахованы государством на сумму до 250 тысяч долларов. В специальных кредитных объединениях ставки несколько выше, чем в банках, но все равно не превышают примерно 1,5 процента годовых даже по долгосрочным вложениям (на 5 лет). Поэтому такие депозиты считаются скорее средством сохранения сбережений, чем их приумножения. Вклады и сберегательные счета - лишь третий по популярности в США тип инвестирования накоплений. По данным финансового аналитического ресурса Bankrate, на первое место такой инструмент ставят примерно 19 процентов американцев.

В США отдают предпочтение долгосрочным инвестициям. Фаворитом среди них долгое время являлись ценные бумаги. Например, вложения в фонд акций по индексу Standard & Poor s 500 в среднем на протяжении последних десятилетий стабильно приносили доход около 10 процентов годовых. Такие инвестиции для большинства считаются долгосрочными (от 3-5 лет), поскольку на короткий срок из-за волатильности финансовых рынков они могут быть и убыточными.

Но в последние пару лет восстанавливающаяся после краха в конце прошлого десятилетия недвижимость серьезно потеснила позиции ценных бумаг. Согласно опросам социологов, примерно треть американцев, отвечая на вопрос о том, куда бы они вложили сбережения, которые не пригодятся им в ближайшие 10 или более лет, выбрали бы именно покупку недвижимости.

Доходность по вкладам в США не превышает 0,8 процента годовых, поэтому для приумножения накоплений американцы приобретают акции

Определенную популярность имеют драгметаллы, которым отдает приоритет каждый десятый американец. Криптовалюты и другие экзотические вложения считают лучшей инвестицией менее 5 процентов.

Особое место в портфеле инвестиций занимают индивидуальные пенсионные счета, которые американцы стараются открыть уже в молодости ради накоплений на безбедную старость. Сами по себе дохода они не приносят, но зато на отчисления в них пользуются налоговыми льготами. С учетом того, что налоговые ставки в США довольно высоки (от 10 до 37 процентов в зависимости от суммы доходов), уже одно это делает такие планы неплохой инвестицией. Кроме того, размещенные на таком счету средства можно дополнительно вкладывать как в депозиты, так и в ценные бумаги с тем, чтобы увеличить сумму накоплений. Следует только учитывать, что средства на таком счете, как правило, заморожены на десятилетия и воспользоваться ими получится лишь по выходу на пенсию. Многим такие пенсионные планы предоставляет работодатель, но примерно каждый третий американец, работающий в частном секторе, не имеет этой опции в своем контракте.