Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

С дивидендов и процентов, которые выводятся на Мальту, в России будет взиматься налог по ставке 15%. Но закрепляются исключения, когда ставка составит 5% - для институциональных инвестиций и для публичных компаний Мальты с рядом ограничений. Эти изменения войдут в соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Мальтой, протокол о них подписали статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус.

Ранее Минфин России договорился о внесении аналогичных изменений с Кипром, который был главной целью кампании по пересмотру СИДН. Эту работу Минфин проводит по поручению президента РФ, который в марте заявил, что все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом.

Как и в случае с Кипром, изменения в СИДН с Мальтой не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

Мальта менее активно используется для холдинговой и финансовой деятельности российскими группами, эффект от включения в СИДН с ней изменений, аналогичных кипрским, будет не столь заметным.

Следующее подписание аналогичного соглашения планируется с Люксембургом, продолжаются переговоры с Нидерландами, сообщил Сазанов.