Правозащитники готовят доклад в ООН о нарушении прав верующих УПЦ

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что международная неправительственная организация "Общественная правозащита" собирает документы, чтобы представить в Совете по правам человека ООН дело о нарушении прав верующих Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Золочев Львовской области.

- Сотрудники НПО "Общественная правозащита" полны решимости представить дело о нарушении прав верующих Украинской православной церкви в Золочеве на 45 сессии СПЧ ООН. - написал он в своем Telegram. Правозащитники готовят документы, включая ответы госчиновников на запросы, стенограммы заседаний советов, заявления депутатов, решения и обращения, касающиеся Украинской православной церкви, уточнил Легойда.

Он напомнил о случаях дискриминации прихожан Украинской православной церкви и священника Максима Йоенко со стороны местных жителей и администрации. Его обвиняют в незаконной постройке храма на территории своего дома. По словам Легойды, в августе активисты львовского нацкорпуса напали на дом священника.

- Учитывая, какой оборот приняло дело в суде, вмешательство правозащитников представляется очень своевременным и перспективным, - написал Владимир Легойда.