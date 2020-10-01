Лидеры России, США и Франции выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, представляющие страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, осудили эскалацию насилия и призвали Ереван и Баку возобновить переговоры.

"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых", - говорится в заявлении трех лидеров, опубликованном на сайте Кремля.

Президенты призвали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. "Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заключили главы государств.

Позже Макрон заявил, что условился с Путиным и Трампом обмениваться всей информацией по ситуации в Нагорном Карабахе. "Как участники Минской группы ОБСЕ мы действуем для возврата ситуации в нормальное состояние и прекращения огня без всяких условий", - сказал он.

Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху сенатор Алексей Пушков назвал "редким в последнее время примером единства мировых лидеров по острому региональному кризису". "Такого единства нет ни по Сирии, ни по Донбассу, ни по Ирану", - подчеркнул он на своей странице в "Твиттере".

Совместное заявление по Нагорному Карабаху - редкий пример единства мировых лидеров по острому региональному кризису

"Сильный ход со стороны мировых лидеров", - оценил заявление глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, единая позиция Путина, Трампа и Макрона "внушает надежду на нормализацию обстановки в регионе", но имеет значение не только для самого конфликта. "Это показатель, что международная дипломатия еще жива, что сообщество готово реагировать на вызовы, что есть темы, которые объединяют столь разные страны, помогая отставить в сторону противоречия", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

Позиция лидеров "достаточно жестко указывает, что не будет одобрения и поддержки тем, кто несет ответственность за продолжение боевых действий и жертв среди населения". "И здесь не получится, в частности, разыграть тему противоречий между Россией и Западом, на чем уже пытаются спекулировать в некоторых третьих странах", - подчеркнул Косачев.

Совместное заявление должно быть услышано в Баку и Ереване, уверен глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Самое важное сейчас для всего мирового сообщества добиться прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского противостояния, - заявил он журналистам. - Всем сторонам стоит прислушаться к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ и вернуться за стол переговоров". Парламентарий уверен, что силового решения нагорно-карабахского конфликта не существует. "В противном случае пожар в Закавказье может перекинуться далеко за пределы региона", - считает он.

О подготовке совместного заявления Владимир Путин рассказал на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Особое внимание было уделено ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта, выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями, заявили в пресс-службе Кремля. "Участники совещания отметили крайнюю опасность в регионе, связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.