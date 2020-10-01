Путин отметил роль Сухопутных войск в укреплении обороноспособности

Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Сегодня этим войскам исполняется 470 лет. Это старейший и самый многочисленный по боевому составу вид Вооруженных Сил России.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Сухопутные войска играют огромную роль в укреплении обороноспособности нашей страны, обеспечении ее национальной безопасности", - отметил Владимир Путин.

Военнослужащие достойно решают поставленные задачи, приумножают ратные, патриотические традиции предшественников и хранят верность долгу, Родине и народу, заключил президент.