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01.10.2020 15:44
Рубрика: Власть

Путин разрешил увеличить закупки алмазов в Гохран

Текст: Кира Латухина

В этом году в Гохран России можно будет закупить больше алмазов. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

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Правительственная поправка в Бюджетный кодекс предоставляет кабмину право увеличить в 2020 году закупки алмазов в Гохран. Она была внесена по поручению президента.

С таким предложением первоначально обратился глава Якутии Айсен Николаев. Посетовав на сложное положение на мировом алмазном рынке, он попросил таким образом поддержать производство в Якутии.

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, Николаев предлагал закупать алмазы на сумму до миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

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