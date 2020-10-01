Путин разрешил увеличить закупки алмазов в Гохран

В этом году в Гохран России можно будет закупить больше алмазов. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

Правительственная поправка в Бюджетный кодекс предоставляет кабмину право увеличить в 2020 году закупки алмазов в Гохран. Она была внесена по поручению президента.

С таким предложением первоначально обратился глава Якутии Айсен Николаев. Посетовав на сложное положение на мировом алмазном рынке, он попросил таким образом поддержать производство в Якутии.

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, Николаев предлагал закупать алмазы на сумму до миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.