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Рубрика: Власть

Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по Карабаху

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин анонсировал совместное с главами США и Франции, Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном, заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

В четверг Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Особое внимание было уделено ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта, выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями, отметили в пресс-службе Кремля.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Путин сообщил участникам совещания о подготовке совместного заявления глав государств - сопредседателей Минской группы (России, США и Франции) по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Сегодня обсудим работу на направлении, связанном с нашими странами-соседями, то есть на одном из приоритетных направлений нашей работы на внешнем контуре", - заявил Путин и передал слово для доклада замглавы администрации Кремля Дмитрию Козаку.

Помимо Путина и Козака в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь организации Николай Патрушев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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