Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы канцелярии президента

Глава государства выразил соболезнования сыновьям руководителя канцелярии президента Александра Голублева.

Владимир Путин направил телеграмму Олегу и Артему Голублеву. Ее текст приводит сайт Кремля.

"Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком", - написал президент.

Глава государства отметил высокие профессиональные и личные качества, безграничную преданность делу и заслуженный авторитет Голублева, который работал на самых ответственных направлениях государственной службы.

Александр Голублев руководил канцелярией президента с 19 апреля 2014 года.