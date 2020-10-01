Рассекречен еще один дешевый iPhone 12. Что о нем известно

В октябре 2020 года компания Apple покажет не четыре, а целых пять моделей смартфонов. Данные о еще одном устройстве раскрыл сайт WinFuture.

Смартфон позиционируется как бюджетный - он станет самым дешевым в линейке iPhone 12. В чем-то новинка может быть схожа с давно забытой моделью iPhone 5C - возможно, благодаря ярким цветам корпуса, среди которых желтый, коралловый, белый и синий.

В "базе" бюджетный iPhone 12 получит 64 Гб памяти, также предусмотрены модификации на 128 и 256 Гб. Старшие модели, включая iPhone 12 Pro и Pro Max, обзаведутся 128 Гб памяти в базовой версии, а в продвинутых будет 256 и 512 Гб.

По непроверенным данным, анонс новинок состоится 13 октября. Помимо нового чипа Apple A14, устройства также получат новый дизайн: благодаря плоским граням они будут напоминать iPhone SE первого поколения.