Каждую осень москвичи бурно дискутируют в соцсетях: убирать опавшие листья с газонов или оставлять? Что в итоге происходит, проследил корреспондент "РГ".

Регламент уборки листьев в Москве прописан в постановлении правительства города 743. Согласно ему, опавшую листву нужно убирать с дорог, дворовых проездов, территорий детских и спортивных площадок, а также мест отдыха. Если не проводить уборку, то по этим территориям будет не пройти из-за грязи, смеси листьев, пыли и воды. Это станет помехой нормальному движению и машин, и пешеходов. К тому же листва выводит из строя ливневую канализацию, забивая решетки, что приводит к подтоплениям. За то, чтобы этого не случилось, отвечают управляющие компании жилых домов и административных зданий.

Согласно документу, убирать листья нужно и с газонов. Так, во дворах их нужно счищать на ширине 5 метров от асфальта, вдоль улиц и проездов районного значения - на расстоянии 10 метров от дорожного полотна, на центральных улицах и вдоль магистралей очищают полосу шириной 25 метров от края дороги. В парках, которые относятся к особо охраняемым природным территориям, листву с газонов не убирают. Замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова рассказала: "Листья препятствуют промерзанию почвы и сохраняют жизнеспособность растений и беспозвоночных животных, обитающих в почве. В случае, когда листва из-под деревьев убирается, исчезает тепловая подушка, необходимая растению поздней осенью и ранней весной. Земля под деревьями промерзает и превращается в бесплодную плотную поверхность, которая не может обеспечить механизм выживания флоры и фауны. На восстановление плодородного слоя почвы может понадобиться несколько сотен лет".

Листва выводит из строя ливневую канализацию, забивая решетки, что приводит к подтоплениям. За неубранную листву штрафуют

Собранную во дворах и на улицах листву пакуют в большие мусорные пакеты. Когда их набирается достаточное количество, управляющая компания заказывает контейнер. Но некоторые компании экономят, и собранные листья кладут в баки на контейнерной площадке, откуда мусоровозы увозят их как "бытовые отходы из жилого сектора" на сортировочные комплексы. Там листва мешает сортировке, портит оборудование и сводит на нет ее пользу для переработки, - рассказала "РГ" замгендиректора ведущего оператора по обращению с отходами в столице (ГК "ЭкоЛайн") Елена Вишнякова. - Правильный финал другой. В составе нашей группы компаний есть комплекс переработки отходов "Восток", расположенный в районе подмосковного Егорьевска. На его территории находится станция компостирования и мощная дробилка для крупногабаритных отходов. Собранные бункеры с опавшей листвой и прочими органическими остатками, например, спилом деревьев, могут поступить сюда". По данным Вишняковой, здесь органические остатки измельчают и производят из них компост или техногрунт. Далее из них могут сделать брикеты для отопления, а добавив присадки в виде микроэлементов - удобрение для почвы.

За неубранную листву на городских территориях в Москве штрафуют. Должностных лиц могут оштрафовать до 10 тысяч рублей, а юридических - до 200 тысяч рублей. Штрафы выписывают инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Кстати

Если не устраивает санитарное состояние территории вашего дома, звоните по телефону "горячей линии" ОАТИ +7 (499) 264-96-81 или пишите на портал "Наш город" gorod.mos.ru