Для начинающих липецких предпринимателей продлили налоговые каникулы

Депутаты Липецкого облсовета утвердили изменения в Закон "О патентной системе налогообложения в Липецкой области" и Закон "Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения".

Поправками предусмотрено, что нулевую налоговую ставку для начинающих предпринимателей продолжат применять до 2024 года. Раннее она действовала до 2021 года.

- Сегодня мы продлили действие налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных ИП, которые работают в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению, до 1 января 2024 года, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. - Эта мера направлена на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса. Поправки были разработаны в связи с реализацией поручения Президента РФ по установлению нулевой налоговой ставки по налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной и патентной систем налогообложения.

Сумма выпадающих доходов бюджета области составит четыре миллиона рублей ежегодно.