Дороги, развязки, поликлиники и спортивные комплексы в Москве, несмотря на весеннюю паузу из-за коронавируса, построят в ранее запланированные сроки, а некоторые даже раньше. Об этом журналистам вчера сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, вынужденный перерыв на городских стройках, конечно, оставил свой отпечаток, но на сроках сдачи объектов это сказаться не должно. Например, не снизятся темпы дорожного строительства - по итогам "ковидного" года планируется сдать порядка ста километров дорог, включая развязки и другие сооружения. В этом году, в частности, строители собираются досрочно закончить реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, которая станет 18-й по счету. Планируется завершить участок проспекта Генерала Дорохова - от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. Ускорится и возведение объектов здравоохранения. Но это с пандемией никак не связано, заметил Загрутдинов. "Мы построили инфекционную больницу в Вороновском в рекордно короткие сроки - за 34 дня, - рассказал он. - В связи с этим нам была поставлена задача: ускорить строительство медобъектов. Мы пересмотрели планы и те, что были запланированы на 2023 год, стараемся приблизить".

Продолжается и строительство домов по реновации. С момента старта программы введено в эксплуатацию 66 жилых домов, в том числе с начала года - 14.

По словам Загрутдинова, город пересматривает работу с подрядчиками. "Мы планируем объявлять торги на комплексное освоение территории, чтобы была ответственность у подрядной организации за долгосрочное развитие и работали серьезно", - сказал он. То есть подрядчиков будут выбирать не только для строительства отдельных домов, а для создания квартала целиком, включая инженерию, дороги, социальные объекты и благоустройство.

На столичных стройках, добавил он, постепенно будут внедряться "умные" технологии. Сейчас они тестируются при возведении медицинского кластера Сколково - именно он выбран как пилотная площадка.

На стройплощадке в Сколково тестируют "умные" технологии: камеры сами распознают работников, измеряют температуру тела

Строительство там контролируют дроны. У летающих аппаратов есть даже свой дронопорт, откуда они регулярно и в любую погоду поднимаются в воздух. Устройства анализируют, правильно ли ведутся работы, сверяют число работников и проверяют, как они соблюдают технику безопасности на стройплощадках. Скажем, дрон может вычислить нарушителя без каски и сообщить о нем. За состоянием строителей, кстати, следят умные часы. А при входе на стройплощадку работает система FACE-ID.

"Каждый работник занесен в базу, камера его распознает и только после этого он может пройти. Носить карточки и пропуска с собой не нужно", - объяснил глава столичного департамента строительства. Камеры тут умеют измерять температуру тела, что особенно актуально в ковидную эпоху. Если искусственный интеллект приживется в кластере, он придет и на другие столичные стройки. Правда, удовольствие это пока недешевое, отмечает глава депстроя. Со временем, как и любая новая технология, говорит Загрутдинов, она подешевеет.