По его словам, вынужденный перерыв на городских стройках, конечно, оставил свой отпечаток, но на сроках сдачи объектов это сказаться не должно. Например, не снизятся темпы дорожного строительства - по итогам "ковидного" года планируется сдать порядка ста километров дорог, включая развязки и другие сооружения. В этом году, в частности, строители собираются досрочно закончить реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, которая станет 18-й по счету. Планируется завершить участок проспекта Генерала Дорохова - от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. Ускорится и возведение объектов здравоохранения. Но это с пандемией никак не связано, заметил Загрутдинов. "Мы построили инфекционную больницу в Вороновском в рекордно короткие сроки - за 34 дня, - рассказал он. - В связи с этим нам была поставлена задача: ускорить строительство медобъектов. Мы пересмотрели планы и те, что были запланированы на 2023 год, стараемся приблизить".
Продолжается и строительство домов по реновации. С момента старта программы введено в эксплуатацию 66 жилых домов, в том числе с начала года - 14.
По словам Загрутдинова, город пересматривает работу с подрядчиками. "Мы планируем объявлять торги на комплексное освоение территории, чтобы была ответственность у подрядной организации за долгосрочное развитие и работали серьезно", - сказал он. То есть подрядчиков будут выбирать не только для строительства отдельных домов, а для создания квартала целиком, включая инженерию, дороги, социальные объекты и благоустройство.
На столичных стройках, добавил он, постепенно будут внедряться "умные" технологии. Сейчас они тестируются при возведении медицинского кластера Сколково - именно он выбран как пилотная площадка.
Строительство там контролируют дроны. У летающих аппаратов есть даже свой дронопорт, откуда они регулярно и в любую погоду поднимаются в воздух. Устройства анализируют, правильно ли ведутся работы, сверяют число работников и проверяют, как они соблюдают технику безопасности на стройплощадках. Скажем, дрон может вычислить нарушителя без каски и сообщить о нем. За состоянием строителей, кстати, следят умные часы. А при входе на стройплощадку работает система FACE-ID.
"Каждый работник занесен в базу, камера его распознает и только после этого он может пройти. Носить карточки и пропуска с собой не нужно", - объяснил глава столичного департамента строительства. Камеры тут умеют измерять температуру тела, что особенно актуально в ковидную эпоху. Если искусственный интеллект приживется в кластере, он придет и на другие столичные стройки. Правда, удовольствие это пока недешевое, отмечает глава депстроя. Со временем, как и любая новая технология, говорит Загрутдинов, она подешевеет.