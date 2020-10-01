1 октября автобусы коммерческих перевозчиков в Москве перешли на зимнее расписание. На линии вышли дополнительные машины, которые теперь ходят чаще, так что пассажирам не придется мерзнуть в ожидании их на остановках. По зимнему расписанию автобусы будут курсировать до конца апреля.

"В Москве легально работают 9 частных перевозчиков, которые обслуживают 248 городских маршрутов в девяти округах", - рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

К холодам перевозчики подготовились заранее, прошли техосмотр. В маршрутном такси, к примеру, на всех авто проверили исправность системы климат-контроля. Зимой температура в салоне должна быть не ниже 12 градусов, если же это требование не соблюдается, водителя оштрафуют. Следить за перевозчиками будут инспекторы ГКУ "Организатор перевозок". Заметив неисправность, пассажир может пожаловаться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефону: +7 (495) 539-54-54 или по короткому номеру: 3210. Проходит техосмотр сейчас наземный городской общественный транспорт. Специалисты проверяют работу отопительных систем, осматривают уплотнители дверей и все элементы, которые должны сохранить в салоне тепло. В подземке до конца октября установят вторые двери в вестибюлях. Пригородные электрички региона перейдут на зимнее расписание в конце октября.