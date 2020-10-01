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Рубрика: Экономика

Остановка по требованию

Как городской транспорт в столице подготовился к холодам
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 222(8276)
1 октября автобусы коммерческих перевозчиков в Москве перешли на зимнее расписание. На линии вышли дополнительные машины, которые теперь ходят чаще, так что пассажирам не придется мерзнуть в ожидании их на остановках. По зимнему расписанию автобусы будут курсировать до конца апреля.

"В Москве легально работают 9 частных перевозчиков, которые обслуживают 248 городских маршрутов в девяти округах", - рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва"
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К холодам перевозчики подготовились заранее, прошли техосмотр. В маршрутном такси, к примеру, на всех авто проверили исправность системы климат-контроля. Зимой температура в салоне должна быть не ниже 12 градусов, если же это требование не соблюдается, водителя оштрафуют. Следить за перевозчиками будут инспекторы ГКУ "Организатор перевозок". Заметив неисправность, пассажир может пожаловаться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефону: +7 (495) 539-54-54 или по короткому номеру: 3210. Проходит техосмотр сейчас наземный городской общественный транспорт. Специалисты проверяют работу отопительных систем, осматривают уплотнители дверей и все элементы, которые должны сохранить в салоне тепло. В подземке до конца октября установят вторые двери в вестибюлях. Пригородные электрички региона перейдут на зимнее расписание в конце октября.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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