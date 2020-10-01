Москонцерт приостановил продажу билетов на октябрь

В Москонцерте с 1 по 31 октября приостановлена продажа билетов. Спектакли и концерты отменены и на ряде городских площадок.

Начальник билетного отдела Марина Решетняк рассказала: "Если билет был куплен заранее, его можно вернуть без комиссии в кассы Москонцерта до 31 октября. Это относится к билетам, купленным на портале и в кассах Москонцерта, и на портале Tiсketland. Купленные билеты на других сервисах нужно возвращать по месту приобретения билетов". Отменены концерты и в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке, где 1 октября камерный оркестр "Московская камерата" должен был исполнить "Прощальную симфонию" Гайдна, рассказали "РГ" в пресс-службе музея. Детские программы, в том числе и абонементные, здесь отменены с 5 по 18 октября. Вот как комментируют ситуацию руководители крупнейших московских концертных залов:

Ольга Жукова, генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье":

- Конечно, мы продаем билеты. Никаких официальных документов и распоряжений об отмене продаж нет. За первые два месяца после открытия продали билетов уже на 40 миллионов рублей! Как я вдруг без всяких оснований отменю продажи, как объясню это зрителям? Конечно, если появится распоряжение закрыть все театры и концертные залы, тогда мы пойдем на переносы афиши. Надо присмотреться к тому, как будет развиваться ситуация в октябре, когда дети во время объявленных двухнедельных каникул пойдут с родителями в театры и концертные залы. Если скачка заболеваемости не произойдет, у нас у всех есть шанс продолжить работу с соблюдением протоколов Роспотребнадзора.

Алексей Шалашов, генеральный директор Московской филармонии:

- У нас идут концерты, которые запланированы в абонементах и билеты на них продаются заранее. Мы как раз в нынешней ситуации часто просим людей сдать билеты или обменять их, потому что, как правило, в абонементах у нас к началу сезона продано больше 50% билетов. Так что у нас другая ситуация, более сложная, потому что остальные могут лавировать, а мы являемся заложниками нашего филармонического порядка - традиции абонементов. Конечно, сейчас все филармонические кассы открыты: какие-то концерты (их очень мало) - допродаются, но это просто единицы. Запретов на детские концерты у нас пока нет. Люди на концертах у нас сидят в масках, а кому не нравится - сдают билеты.