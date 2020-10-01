Москонцерт остановил продажу билетов на все мероприятия

С 1 по 31 октября в Москонцерте приостановлена продажа билетов. Спектакли и концерты отменены, на территории Москонцерта, а также на ряде городских площадок. Подробности выяснил корреспондент "РГ".

На сайте Москонцерта никаких оповещений о прекращении продажи билетов нет. Висит обычная афиша, можно выбрать день, время и мероприятие. Даже работает страница "последний билет". Но при попытке купить этот билет онлайн, открывается окно с цифрой 404 и надписью "такой страницы нет". Звоню в билетный отдел. Узнав, что билет хочу купить на октябрь, мне ответили, что на этот месяц билетов нет.

- Нет, не закончились. По распоряжению руководства продажа билетов на концерты и спектакли приостановлена с 1 октября по 31 октября, - рассказала "РГ" начальник билетного отдела Марина Решетняк. - Если билет уже был куплен ранее, его можно вернуть без комиссии в кассы Москонцерта до 31 октября. Это относится к билетам, купленным на портале и в кассах Москонцерта, так и на портале Tiсketland. Купленные билеты на других сервисах нужно возвращать по месту приобретения билетов.

Вернуть билеты можно в Москонцерт Холлах: ул. Каланчевская, 33, или на ул. Пушечная 4 стр. 2. Кассы работают с 12:00 до 20:00.

Еще раз заглядываю в афишу. Звоню в Государственный музей А. С. Пушкина на Пречистенке, где должен был состояться сегодня, 1 октября, во дворе усадебный концерт. Портал также открыл страницу с ошибкой "404". Не купив билет, звоню в сам музей. Как рассказали в пресс-службе музея, концерты, спектакли и другие массовые мероприятия на территории музейного комплекса отменены до 28 октября включительно. "В том числе не состоится и исполнение "Прощальной симфонии" Гайдна, который исполнить должны были 1 октября музыканты камерного оркестра "Московская камерата", - сказали "РГ" в пресс-службе музея. - А детские программы, в том числе и абонементные, у нас отметили с 5 по 18 октября. Надеемся, что их просто перенесут на более поздний срок, когда будет возможно по эпидемиологической ситуации и их проведение разрешат столичные власти".

Как рассказала "РГ" директор театра братьев Радченко Валентина Жмур, их обычные площадки Москонцерт Холл закрыты на месяц. "1 и 2 октября на площадке Москонцерт холл на Пушечной должны были состоятся концерты. Но их отменили, один из концертов мы перенесли пока на 27 ноября", - сказала Жмур.

На запрос "РГ" в департамент культуры Москвы о том, почему была приостановлена продажа билетов и закрыты два холла Москонцерта, пока ответа нет. Продолжаем следить за ситуацией.