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01.10.2020 11:29
Рубрика: Экономика

Московские фонтаны выключат 10 октября

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Из-за теплой погоды в столице, по решению мэра, продлен режим работы фонтанов до 10 октября. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"В связи с установившейся теплой погодой мэром города С.С. Собяниным принято решение продлить сезон работы московских фонтанов до 10 октября, традиционно он завершается 1 октября, - отметил Петр Бирюков. - Затем они будут остановлены и проведены специальные мероприятия по консервации на зимний период".

Заммэра подчеркнул, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский", фонтанах Поклонной горы ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что перед открытием нового сезона будет организована подготовка фонтанов. Их очистят от зимней грязи, тщательно промоют специальным раствором, проверят лампы подсветки и трубы. Процесс подготовки больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней.

В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

Напомним, что ранее было объявлено о завершении работы фонтанов на ВДНХ с 1 октября.

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