Московский губернский театр ушел на карантин до 14 октября

Показы спектаклей в Московском губернском театре отменены до 14 октября в связи с болезнью актеров и других сотрудников театра. Об этом сообщает сайт учреждения.

Согласно сообщению, решение о приостановке спектаклей связано с болезнью актеров и некоторых других сотрудников. Не у всех есть дублеры в спектаклях, и поэтому, если даже один из артистов в спектакле приболел, иногда сложно найти ему замену, не потеряв при этом целостность постановки.

Также закрыты до 14 октября и кассы театра. О датах переносов спектаклей театр пока не сообщает .