Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении до конца недели

В столичном регионе растет атмосферное давление. Рекордно высоким оно будет 4 октября. Рост давления спровоцирует обширный антициклон. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным бюро, максимального значения, 1011 гПа, атмосферное давление достигнет в воскресенье, 4 октября. Это выше нормы на 12 единиц.

"Рекорд атмосферное давление не побьет. Максимальное атмосферное давление 1017 гектопаскаль было в 1942 году. С начала следующей недели атмосферное давление начнет падать, но тепло в столице задержится до следующих выходных", - уточнила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Она напомнила, что повышенное атмосферное давление плохо отражается на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также в группу риска входят гипертоники и люди, перенесшие инфаркт или инсульт.