На ВДНХ на месяц продлили сезон велопроката

Продлена работа проката велотранспорта на территории ВДНХ. Вместо 1 октября она завершится 31 октября.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, всего за период с июня по сентябрь 2020 года велосипед на ВДНХ взяли в аренду более 100 тысяч человек. Для удобства посетителей в октябре продолжат действовать две точки проката, расположенные в центральной части выставки: у Северной и Южной петель, слева и справа от арки Главного входа.

Сейчас в пунктах проката находится 200 современных моделей, из которых каждый сможет выбрать одну себе по душе - и дети, и подростки, и взрослые. В условиях повышенного режима безопасности перед каждой сдачей в аренду ручки и сиденья проходят тщательную дезинфекцию.

Кроме того, команда выставки подготовила специальный маршрут, с помощью которого можно лучше изучить территорию ВДНХ и насладиться ее достопримечательностями. Важно помнить, что дорожка для тех, кто ездит на велосипедах, роликах и скейтбордах, проходит вдоль Кольцевой дороги, ее протяженность - около 9-10 км. На отдельных участках имеется дорожная разметка, выделяющая полосу для спортивных поездок.

Маршрут велопрогулки можно построить от любого входа или въезда на территорию. Среди объектов, с которыми можно будет ознакомиться во время катания на велосипедах, - арка Южного входа, павильон №7 "Семена", павильон №16 "Гидрометеорология", Садовый пруд, воздушная экотропа, фонтан "Золотой колос" и другие.

Всем велосипедистам важно помнить, что необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 5 метров и использовать двухколесный транспорт только на дорогах общего пользования за исключением Центральной аллеи.