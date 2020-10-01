Наталья Сергунина: Москва вошла в топ-3 на конкурсе городов по эффективности правительств

"Моя Москва" - официальное мобильное приложение портала mos.ru, которое запустили в конце 2018-го. Меньше чем за два года его скачали 1,7 миллиона раз. А количество электронных услуг, которые москвичи получили с его помощью, уже превысило три миллиона.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала: "Мы рады, что международные эксперты высоко оценили нашу работу. Развитие цифровой среды в Москве - процесс непрерывный, это напрямую связано с городским комфортом, качеством жизни и конкурентоспособностью нашего города в сравнении с другими мегаполисами мира".

В приложении "Моя Москва" горожане могут пользоваться онлайн-услугами и сервисами, узнавать городские новости и получать консультации операторов общегородского контакт-центра. Например, можно в несколько кликов записаться к врачу, оплатить детский сад, жилищно-коммунальные услуги и другие счета в едином разделе "Мои платежи", передать показания счетчиков воды и электроэнергии, а также проверить, как ребенок учится в школе. Специалисты постоянно совершенствуют мобильное приложение, чтобы оно отвечало современным тенденциям и запросам пользователей.

Основной функционал приложения доступен и для пользователей с особенностями здоровья. Оно поддерживает динамические шрифты, функцию VoiceOver и соответствует всем стандартам операционных систем Apple и Google.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко прокомментировал награду так: "Такое международное признание, как премия WeGo, - еще одно доказательство востребованности и высокого уровня оказания онлайн-услуг и сервисов в Москве. Это также большой стимул для нас создавать новые и совершенствовать уже существующие услуги и сервисы на основе современных трендов и мнения жителей, развивая цифровую экосистему столицы".

Напомню, Всемирная организация WeGO объединяет городские правительства, которые заинтересованы во внедрении и развитии электронного управления. В нее входят более 200 городов, Москва - член организации с 2015 года.

Премия Smart Sustainable City Awards присуждается лучшим проектам в сфере электронного управления и проводится раз в три года. В 2017-м Москва заслужила специальное упоминание в категории "Предоставление государственных услуг в электронной форме".

Сегодня в столице доступно более 370 электронных услуг и сервисов. С 2011 года москвичи воспользовались ими более 1,7 миллиарда раз. В среднем горожане обращаются за электронными услугами около 30 тысяч раз в час.