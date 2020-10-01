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Рубрика: Экономика

Пассажирам метро в масках раздали подарки

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва" Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва"
Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва"

Пассажиры столичной подземки в средствах индивидуальной защиты получили подарки - футболки, майки, бейсболки, многоразовые маски, а также эксклюзивные карты "Тройка". Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
У станций московского метро волонтеры начали раздавать маски

"Носить средства защиты не только полезно, но и приятно. Более 40 тысяч пассажиров, пришедших в масках, получили подарки от мосметро", - рассказали в департаменте.

Сувениры раздавали на стойках "Живое общение". Ответственным пассажирам подарили фирменные футболки, майки, бейсболки, многоразовые маски, а также эксклюзивные карты "Тройка". В департаменте отмечают, что подарки еще раз напомнят москвичам о важности мер профилактики. Кстати, проездные выпустили ограниченным тиражом - их нельзя нигде купить, а можно только получить за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью других пассажиров.

Напомним, пассажиры без масок могут быть оштрафованы на 5 тысяч рублей. Ежедневно контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выписывают более тысячи штрафов за нарушение масочного режима. Приобрести маску и перчатки можно в любой кассе метро, МЦК, МЦД, на вокзалах Мосгортранса, в вендинговых автоматах, на спецстоянках АМПП и на другой транспортной инфраструктуре.

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