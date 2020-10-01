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01.10.2020 12:23
Рубрика: Общество

Первый снег может припорошить Москву 28-29 октября

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Киселев/Агентство "Москва" Фото: Сергей Киселев/Агентство "Москва"
Фото: Сергей Киселев/Агентство "Москва"

Сухая погода в столице продержится вплоть до вторника будущей недели, а теплая - до конца первой декады месяца. Первый снег прикрыть столичную землю может по климатической норме, а значит не ранее 28-29 октября. Такой прогноз "РГ" сделала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
В Гидрометцентре пообещали теплый октябрь

Как рассказала метеоролог, сейчас в столице стоит нетипичная для начала октября погода. Температура воздуха днем превышает +15 градусов, а в ночные часы не опускается ниже +5. "Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 4-5 градуса, и продержится такая теплая погода до конца первой декады месяца, - рассказала Позднякова. - Ощутимых дождей не ожидаем вплоть до вторника будущей недели. К середине месяца погода должна вернутся к климатической норме. А раз по долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России октябрь в Москве ожидается в пределах нормы, то первый снег выпасть и задержатся на земле, пускай всего и на сутки, сможет не ранее конца октября. Обычно, это происходит 28-29 октября. Снег в это время вполне обычное явление для столицы".

Напомним, что сегодня воздух сможет прогреться до +20 градусов, осадки маловероятны, а вот ветер в порывах сможет достигнуть +15 м/с.

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