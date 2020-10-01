Петр Бирюков: Началось благоустройство территории возле станции МЦД-2 "Печатники"

На юго-востоке Москвы начались работы по обеспечению транспортной и пешеходной доступности станции МЦД-2 "Печатники". Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в этом году в зону благоустройства вошла улица Шоссейная, а в следующем планируется продолжить работы на улице Гурьянова. "В настоящее время дорога к станции не очень удобная - плохие тротуары, причем местами их просто нет, недостаточное освещение, - подчеркнул Бирюков. - С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей".

В рамках благоустройства приведут в порядок тротуары, в местах так называемых "народных троп" обустроят пешеходные дорожки, установят шесть современных остановочных павильонов с возможность зарядки мобильных устройств. Также обновят одно из любимых мест жителей Печатников - сквер возле дома №11 по Шоссейной улице. Там появится современное общественное пространство с удобными скамейками и подсветкой в вечерние часы.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью завершить работы по благоустройству территории и ввести ее в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Напомним, что в 2019 году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности возле 26 станций МЦД-1 и МЦД-2.