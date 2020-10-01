Победившая на выборах уборщица вступила в должность главы поселения

Глава Повалихинского сельского поселения в Костромской области Марина Удгодская вступила в должность. И получила удостоверение, запаянное в пластик. Глава района Владимир Бахвалов напутствовал ее словами: "Не волнуйтесь, все у вас получится".

Первым делом Удгодская отправилась знакомиться с жителями своего поселения. В него входят 29 деревень, правда, жилых из них только шесть. В общей сложности здесь - чуть более 400 человек.

Первой остановкой стало село Лаврентьевское, где Марина выросла. Она пришла к своему родному дому, где теперь живут другие люди. И первые ее слова на посту главы, обращенные к нынешней жительнице ее дома Светлане Смирновой были: "Здравствуйте. Я теперь ваш новый глава. Будут проблемы - обращайтесь. Будем решать".

Среди вопросов, которые предстоит решить новому главе Повалихинского поселения - ремонт дорог, устройство детских площадок и запруды на реке, в которой могли бы купаться повалихинцы.

- Марину мы знаем, мы ее выбрали. А люди помогут, - сказала Светлана Смирнова.

Поддержку Марине Викторовне обещали и власти - областные и районные. В октябре ее отправят на первые двухдневные курсы, где обучат обращению с муниципальными финансами.

Напомним, раньше Марина работала уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области. И победила на выборах главы муниципалитета, набрав 61,7 процента голосов.