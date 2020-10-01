Приезжая украла у московской пенсионерки 400 тысяч рублей

Мошенница украла у пожилой женщины 400 тысяч рублей, воспользовавшись ее доверчивостью.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в территориальный отдел полиции поступило заявление от жителя Москвы, который сообщил, что у его пожилой родственницы неизвестная похитила деньги.

Выяснилось, что к 92-летней пенсионерке возле ее дома подошла незнакомка и в ходе общения предложила помощь в уборке. Они зашли в квартиру пожилой женщины. Там новая знакомая попросила деньги, чтобы сходить в магазин за продуктами. Но она проследила, откуда пенсионерка доставала деньги. Воспользовавшись удобным моментом, злоумышленница незаметно похитила деньги и скрылась. Мошенница не знала, что в квартире пожилой женщины родственники установили видеокамеру - видимо, предполагали, что пенсионерка может оказаться жертвой аферистов. Все действия воровки были зафиксированы.

Сотрудники уголовного розыска по Бескудниковскому району на Дубнинской улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 47-летняя приезжая из ближнего зарубежья. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению, отправив большую часть денег банковским переводом своим родным.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.