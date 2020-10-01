Продюсер Наталья Мокрицкая возглавила "Москино"

В день открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля объявлено о новом назначении в киномире. Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский представил на онлайн-конференции в ТАСС нового руководителя Москино. Им стала известный продюсер Наталья Мокрицкая, которая сменила в этой должности Светлану Максимченко, недавно возглавившую Департамент кинематографии Министерства культуры.

Представляя нового генерального директора Москино, Кибовский отметил, что за минувшие годы сеть приобрела свое звучание, свою аудиторию, свой облик. По его словам, лестно и почетно, что предыдущий директор Москино Светлана Максимченко получила предложение перейти в Министерство культуры - таким образом их работа высоко оценена. "Всего за несколько лет удалось эту сеть из набора кинотеатров с неясной повесткой превратить в серьезный культурный ресурс", - подчеркнул Александр Кибовский. Он напомнил о таких достижениях, как Ночь кино: "Она была инициирована Москвой. Сегодня кажется, что она была всегда, хотя мы ее сделали только в Год кино, который проходил в 2016 году".

Кибовский сделал акцент и на том, что сеть Москино рассматривает кино как произведение искусства. И в свете повестки текущего дня анонсировал, что "некоторые из кинотеатров Москино стали площадками ММКФ. Об этом раньше нельзя было и мечтать! Потому что неудобно было организаторам кинофестиваля класса "А" ранее проводить в них свои мероприятия. А сегодня у нас уже системное партнерство".

Наталья Мокрицкая в ответном слове поблагодарила за доверие. "Для меня огромная честь стать руководителем такой организации, как Москино, которая имеет свою историю - была основана в 1932 году. Это одно из самых старых кинематографических государственных объединений. И для меня важны как традиция, так и новое", - сказала она. Мокрицкая призналась, что видит своей миссией поддержание и расширение сети Москино: "Хотела бы, чтобы кинотеатров стало еще больше, и они были уютные и интересные. Как киновед, я буду заниматься и содержательной повесткой. Возможно, она будет меняться. Возможно, в сторону кинообразования. Без образования нет культурного человека", - сказала Мокрицкая.

Она также подчеркнула, что в качестве генерального директора Москино видит одной из основных функций работу с отраслью. "Я сама продюсер кино, и для меня важно, что Москва повернулась лицом к российским кинематографистам. Важны и работа кинокомиссии, и международное направление, которое планирую развивать. Я была на съемках в Будапеште, в Праге и в других местах, и мне хочется, чтобы Москва стала такой же производственной киностолицей мира, как эти и другие города".

На вопрос о том, оставит ли она работу продюсера для новой должности, Наталья Витальевна ответила, что у компании "Новые люди", которую она возглавляет уже 15 лет, сейчас в работе три проекта, и она доведет работу над ними до конца. А там будет видно.

На представлении присутствовал известный российский кинопродюсер, глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов. В своем выступлении он говорил о надеждах на Москино, связанных именно с кинематографической отраслью. Он затронул такие направления работы, как кинокомиссия и рибейты (возврат средств). Говорил и о киногороде - это натурная площадка, которую планируется организовать в Юрово. Сельянов аргументировал, почему там будет снимать удобнее, чем на улицах Москвы, перекрывая движение, например. Отдельно Сельянов отметил и важность Премии Мэра Москвы, которая вручается кинематографистам.

Несколько вопросов были о том, как будут работать кинотеатры в связи с пандемией.

"Конечно, не только кинотеатрам, но и концертным залам и театрам ничего хорошего не несут новые правила рассадки, - сказал Александр Кибовский - Но меры вынужденные. Соблюдать их необходимо. Я не буду приводить вам примеры в других странах, где некоторые крупнейшие театры вообще закрыли до января".

Одновременно он прояснил ситуацию с необходимостью сидеть в маске в зрительном зале. "Мы же проверяем, чтобы не снимали фильмы на мобильные телефоны в зале, будем проверять и маски. Русский бытовой героизм - всеобщий праздник непослушания - ничего хорошего не несет". И добавил: "Да душно, да неудобно, но вы сами приняли решение прийти в кинотеатр или театр... А потом, когда за нарушение дисциплины, например, театр несет убытки и платит штрафы.... Не подставляйте любимых артистов. Деньги уходят из их зарплат", - призвал Кибовский.

Справка "РГ"

Наталья Мокрицкая - Лауреат Государственной премии правительства РФ, генеральный директор компании "Новые люди". Продюсер таких фильмов, как "Изображая жертву" и "Юрьев день", "День учителя", "Битва за Севастополь", "Черновик", "Класс коррекции", "Зоология", "Подбросы", "Страна хороших деточек", "Кино про Алексеева" и других картин. Продюсируемые ею работы - лауреаты многих отечественных и зарубежных кинофестивалей. Мокрицкая - выпускница сценарно-киноведческого факультета ВГИК им. С. Герасимова.