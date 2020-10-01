Продюсер Наталья Мокрицкая возглавила "Москино"

Представляя нового генерального директора Москино, Кибовский отметил, что за минувшие годы сеть приобрела свое звучание, свою аудиторию, свой облик. По его словам, лестно и почетно, что предыдущий директор Москино Светлана Максимченко получила предложение перейти в Министерство культуры - таким образом их работа высоко оценена. "Всего за несколько лет удалось эту сеть из набора кинотеатров с неясной повесткой превратить в серьезный культурный ресурс", - подчеркнул Александр Кибовский. Он напомнил о таких достижениях, как Ночь кино: "Она была инициирована Москвой. Сегодня кажется, что она была всегда, хотя мы ее сделали только в Год кино, который проходил в 2016 году".
Кибовский сделал акцент и на том, что сеть Москино рассматривает кино как произведение искусства. И в свете повестки текущего дня анонсировал, что "некоторые из кинотеатров Москино стали площадками ММКФ. Об этом раньше нельзя было и мечтать! Потому что неудобно было организаторам кинофестиваля класса "А" ранее проводить в них свои мероприятия. А сегодня у нас уже системное партнерство".
Наталья Мокрицкая в ответном слове поблагодарила за доверие. "Для меня огромная честь стать руководителем такой организации, как Москино, которая имеет свою историю - была основана в 1932 году. Это одно из самых старых кинематографических государственных объединений. И для меня важны как традиция, так и новое", - сказала она. Мокрицкая призналась, что видит своей миссией поддержание и расширение сети Москино: "Хотела бы, чтобы кинотеатров стало еще больше, и они были уютные и интересные. Как киновед, я буду заниматься и содержательной повесткой. Возможно, она будет меняться. Возможно, в сторону кинообразования. Без образования нет культурного человека", - сказала Мокрицкая.
Она также подчеркнула, что в качестве генерального директора Москино видит одной из основных функций работу с отраслью. "Я сама продюсер кино, и для меня важно, что Москва повернулась лицом к российским кинематографистам. Важны и работа кинокомиссии, и международное направление, которое планирую развивать. Я была на съемках в Будапеште, в Праге и в других местах, и мне хочется, чтобы Москва стала такой же производственной киностолицей мира, как эти и другие города".
На вопрос о том, оставит ли она работу продюсера для новой должности, Наталья Витальевна ответила, что у компании "Новые люди", которую она возглавляет уже 15 лет, сейчас в работе три проекта, и она доведет работу над ними до конца. А там будет видно.
На представлении присутствовал известный российский кинопродюсер, глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов. В своем выступлении он говорил о надеждах на Москино, связанных именно с кинематографической отраслью. Он затронул такие направления работы, как кинокомиссия и рибейты (возврат средств). Говорил и о киногороде - это натурная площадка, которую планируется организовать в Юрово. Сельянов аргументировал, почему там будет снимать удобнее, чем на улицах Москвы, перекрывая движение, например. Отдельно Сельянов отметил и важность Премии Мэра Москвы, которая вручается кинематографистам.
Несколько вопросов были о том, как будут работать кинотеатры в связи с пандемией.
"Конечно, не только кинотеатрам, но и концертным залам и театрам ничего хорошего не несут новые правила рассадки, - сказал Александр Кибовский - Но меры вынужденные. Соблюдать их необходимо. Я не буду приводить вам примеры в других странах, где некоторые крупнейшие театры вообще закрыли до января".
Одновременно он прояснил ситуацию с необходимостью сидеть в маске в зрительном зале. "Мы же проверяем, чтобы не снимали фильмы на мобильные телефоны в зале, будем проверять и маски. Русский бытовой героизм - всеобщий праздник непослушания - ничего хорошего не несет". И добавил: "Да душно, да неудобно, но вы сами приняли решение прийти в кинотеатр или театр... А потом, когда за нарушение дисциплины, например, театр несет убытки и платит штрафы.... Не подставляйте любимых артистов. Деньги уходят из их зарплат", - призвал Кибовский.
Справка "РГ"
Наталья Мокрицкая - Лауреат Государственной премии правительства РФ, генеральный директор компании "Новые люди". Продюсер таких фильмов, как "Изображая жертву" и "Юрьев день", "День учителя", "Битва за Севастополь", "Черновик", "Класс коррекции", "Зоология", "Подбросы", "Страна хороших деточек", "Кино про Алексеева" и других картин. Продюсируемые ею работы - лауреаты многих отечественных и зарубежных кинофестивалей. Мокрицкая - выпускница сценарно-киноведческого факультета ВГИК им. С. Герасимова.