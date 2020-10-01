Продюсер Наталья Мокрицкая возглавила "Москино"

Новости

ФК "Спартак" отдал Рассказова и Ломовицкого в аренду "Арсеналу" 15:01
На совещании Совбеза РФ отметили опасность переброски боевиков в Карабах 14:48
Песков рассказал о работе с Навальным сотрудников ЦРУ 14:48
Автоматы по приему вторсырья могут появиться в магазинах до конца года 14:37
Белорусские картины разных лет вошли в афишу ММКФ 14:29
В Англии запретили пластиковые трубочки и ватные палочки 14:29
Москонцерт остановил продажу билетов на все мероприятия 14:25
В Петербурге инвалидам разрешили получать соцподдержку без справок из МСЭ 14:03
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве продлится до конца года 14:03
Путин снова проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 13:54
Белорусская РСЗО "Шквал" успешно прошла залповые испытания 13:48
Эльман Пашаев сообщил, что на него напали неизвестные в Москве 13:46
На развитие первичного звена здравоохранения выделят 500 млрд рублей 13:42
Мишустин попросил членов правительства внимательно относиться к высказываниям 13:39
В Грозном спецназовцы сдали испытания на право ношения краповых беретов 13:30
Пассажирам метро в масках раздали подарки 13:27
Источник: Глушаков подписал контракт с "Химками" 13:22
Украинских пограничников будут судить за "незаконную депортацию" Саакашвили 13:17
С 5 октября половина подмосковных школ уходит на каникулы 13:14
МВД: В розыске числятся свыше тысячи пропавших детей 13:12
Эксперты рассказали, чем опасны дешевые квартиры 12:59
У станций московского метро волонтеры начали раздавать маски 12:52
Евросоюз уличил Великобританию в нарушении сделки по Вrexit 12:46
Победившая на выборах уборщица вступила в должность главы поселения 12:36
Информация о строящихся объектах будет храниться в единой системе 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 13:33
Рубрика: Культура

Продюсер Наталья Мокрицкая возглавила "Москино"

Текст: Сусанна Альперина
В день открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля объявлено о новом назначении в киномире. Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский представил на онлайн-конференции в ТАСС нового руководителя Москино. Им стала известный продюсер Наталья Мокрицкая, которая сменила в этой должности Светлану Максимченко, недавно возглавившую Департамент кинематографии Министерства культуры.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Представляя нового генерального директора Москино, Кибовский отметил, что за минувшие годы сеть приобрела свое звучание, свою аудиторию, свой облик. По его словам, лестно и почетно, что предыдущий директор Москино Светлана Максимченко получила предложение перейти в Министерство культуры - таким образом их работа высоко оценена. "Всего за несколько лет удалось эту сеть из набора кинотеатров с неясной повесткой превратить в серьезный культурный ресурс", - подчеркнул Александр Кибовский. Он напомнил о таких достижениях, как Ночь кино: "Она была инициирована Москвой. Сегодня кажется, что она была всегда, хотя мы ее сделали только в Год кино, который проходил в 2016 году".

Фото: РИА Новости
Почему в кинотеатрах не смогут проверять маски каждые 15 минут

Кибовский сделал акцент и на том, что сеть Москино рассматривает кино как произведение искусства. И в свете повестки текущего дня анонсировал, что "некоторые из кинотеатров Москино стали площадками ММКФ. Об этом раньше нельзя было и мечтать! Потому что неудобно было организаторам кинофестиваля класса "А" ранее проводить в них свои мероприятия. А сегодня у нас уже системное партнерство".

Наталья Мокрицкая в ответном слове поблагодарила за доверие. "Для меня огромная честь стать руководителем такой организации, как Москино, которая имеет свою историю - была основана в 1932 году. Это одно из самых старых кинематографических государственных объединений. И для меня важны как традиция, так и новое", - сказала она. Мокрицкая призналась, что видит своей миссией поддержание и расширение сети Москино: "Хотела бы, чтобы кинотеатров стало еще больше, и они были уютные и интересные. Как киновед, я буду заниматься и содержательной повесткой. Возможно, она будет меняться. Возможно, в сторону кинообразования. Без образования нет культурного человека", - сказала Мокрицкая.

Она также подчеркнула, что в качестве генерального директора Москино видит одной из основных функций работу с отраслью. "Я сама продюсер кино, и для меня важно, что Москва повернулась лицом к российским кинематографистам. Важны и работа кинокомиссии, и международное направление, которое планирую развивать. Я была на съемках в Будапеште, в Праге и в других местах, и мне хочется, чтобы Москва стала такой же производственной киностолицей мира, как эти и другие города".

На вопрос о том, оставит ли она работу продюсера для новой должности, Наталья Витальевна ответила, что у компании "Новые люди", которую она возглавляет уже 15 лет, сейчас в работе три проекта, и она доведет работу над ними до конца. А там будет видно.

На представлении присутствовал известный российский кинопродюсер, глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов. В своем выступлении он говорил о надеждах на Москино, связанных именно с кинематографической отраслью. Он затронул такие направления работы, как кинокомиссия и рибейты (возврат средств). Говорил и о киногороде - это натурная площадка, которую планируется организовать в Юрово. Сельянов аргументировал, почему там будет снимать удобнее, чем на улицах Москвы, перекрывая движение, например. Отдельно Сельянов отметил и важность Премии Мэра Москвы, которая вручается кинематографистам.

Фото: "Централ Партнершип"
В Москве стартует 42-й международный кинофестиваль

Несколько вопросов были о том, как будут работать кинотеатры в связи с пандемией.

"Конечно, не только кинотеатрам, но и концертным залам и театрам ничего хорошего не несут новые правила рассадки, - сказал Александр Кибовский - Но меры вынужденные. Соблюдать их необходимо. Я не буду приводить вам примеры в других странах, где некоторые крупнейшие театры вообще закрыли до января".

Одновременно он прояснил ситуацию с необходимостью сидеть в маске в зрительном зале. "Мы же проверяем, чтобы не снимали фильмы на мобильные телефоны в зале, будем проверять и маски. Русский бытовой героизм - всеобщий праздник непослушания - ничего хорошего не несет". И добавил: "Да душно, да неудобно, но вы сами приняли решение прийти в кинотеатр или театр... А потом, когда за нарушение дисциплины, например, театр несет убытки и платит штрафы.... Не подставляйте любимых артистов. Деньги уходят из их зарплат", - призвал Кибовский.

Справка "РГ"

Наталья Мокрицкая - Лауреат Государственной премии правительства РФ, генеральный директор компании "Новые люди". Продюсер таких фильмов, как "Изображая жертву" и "Юрьев день", "День учителя", "Битва за Севастополь", "Черновик", "Класс коррекции", "Зоология", "Подбросы", "Страна хороших деточек", "Кино про Алексеева" и других картин. Продюсируемые ею работы - лауреаты многих отечественных и зарубежных кинофестивалей. Мокрицкая - выпускница сценарно-киноведческого факультета ВГИК им. С. Герасимова.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

На развитие первичного звена здравоохранения выделят 500 млрд рублей
Зарплаты бюджетников с 1 октября повышаются на 3 процента
ФСИН разработала план по ликвидации тюремных колл-центров
Задержаны похитители иконы, подаренной президентом Валдайскому монастырю
С 5 октября половина подмосковных школ уходит на каникулы
Названы самые популярные фильмы на YouTube-канале Киностудии им. Горького
В Екатеринбурге реконструировали выставку шедевров, чудом сохранившихся с 1921 года