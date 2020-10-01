СК возбудил дело по факту убийства в собачьем приюте

Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает портал ГСУ Следственного комитета России по Москве.

По данным следствия, 1 октября 2020 года на территории приюта для животных, расположенного по 2-й Вольской улице на юго-востоке столицы, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения. Ранее СМИ сообщали, что неизвестный нанес ножевое ранение в шею мужчине на территории приюта для животных, а затем скрылся.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). "В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания лица, причастного к совершению преступления", - сообщает портал. Расследование по уголовному делу продолжается.