Новости

FDA расширяет исследование безопасности вакцины от коронавируса 17:33
В Госдуме оценили решение Дании по "Северному потоку-2" 17:32
В Москве отопление дали в 99% жилья 17:31
Захарова напомнила США о суверенитете Сирии 17:27
СК возбудил дело по факту убийства в собачьем приюте 17:26
Средняя цена Urals в августе составила 44,51 доллара за баррель 17:24
Фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах 17:13
Путин поздравил эмира Кувейта с вступлением в должность 17:11
В Сети появилось покаянное письмо Михаила Ефремова из СИЗО 17:10
Опрос: 77% избирателей выступают за многодневное голосование в будущем 17:10
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения 17:09
Захарова прокомментировала сообщения о переброске наемников в Карабах 17:06
Представители СГ объявили о создании движения "Ржевская инициатива" 17:00
Москонцерт приведет закрытые площадки в соответствие с санитарными нормами 16:48
В Череповце накажут мать, сын которой выпал из окна пятого этажа 16:41
Москва и Минск договорились о развитии сотрудничества в АПК 16:27
В ГД призвали Баку и Ереван прислушаться к заявлению лидеров по Карабаху 16:27
Актриса Марина Александрова переболела коронавирусом 16:18
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении до конца недели 16:01
Финал конкурса "Учитель будущего" перенесен на 2021 год 16:00
Путин разрешил увеличить закупки алмазов в Гохран 15:44
"Единая Россия" поддержит проект трехлетнего бюджета 15:26
Ной Хоули рассказал о своем сериале по вселенной "Чужого" 15:26
Патриарх: Законопроект об изъятии детей из семьи нуждается в широком обсуждении 15:17
ФК "Спартак" отдал Рассказова и Ломовицкого в аренду "Арсеналу" 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 17:26
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства в собачьем приюте

Текст: Ирина Огилько

Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает портал ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вдове расчлененного рэпера продлили арест за убийство мужа

По данным следствия, 1 октября 2020 года на территории приюта для животных, расположенного по 2-й Вольской улице на юго-востоке столицы, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения. Ранее СМИ сообщали, что неизвестный нанес ножевое ранение в шею мужчине на территории приюта для животных, а затем скрылся.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). "В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания лица, причастного к совершению преступления", - сообщает портал. Расследование по уголовному делу продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
Захарова прокомментировала сообщения о переброске наемников в Карабах
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Один из родственников погибшего по вине Ефремова получил компенсацию
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
В Москве у пенсионерки в квартире отобрали 195 тысяч рублей
Иск об имуществе Арашуковых будет рассматривать Басманный суд