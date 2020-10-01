Столичные власти озабочены ростом заболеваемости в Москве. Ситуация заметно начала ухудшаться с середины сентября. Если еще 17 сентября в сутки выявлялось 730 новых случаев COVID-19, то 1 октября было зафиксировано уже 2424.

"Динамика развития очень серьезная, - прокомментировал обстановку в городе мэр Сергей Собянин в интервью каналу "Россия 24". - Думаю, что в ближайшее время количество заболевших может приблизиться к 3 тысячам в сутки". Беспокоит мэра и рост числа госпитализаций, которое достигло более 5 тысяч в неделю. Увеличивается число пациентов с коронавирусом среди жителей старше 65 лет. Если летом их было среди заболевших меньше 15%, то сейчас стало 20-25. Причем, все больше людей, которые тяжело переносят COVID-19, с подключением к кислородным подушкам и аппаратам искусственной вентиляции легких. Все чаще вирусом заражаются и дети: их доля выросла с 7% летом до 19% в сентябре. Да, болеют они легко, отмечает глава города в своем персональном блоге, но при этом могут заразить старших членов семьи, для которых риск заболевания крайне опасен.

Оценивая все эти факторы, Собянин считает, что второй волны в Москве все-таки нет, так как второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболел вирусом. И тем не менее, мэр просит не упрощать ситуацию и ориентироваться на сценарии развития с коронавирусом в мире: "Рост есть, и рост очень большой. Мы аналогичный рост видим в других европейских городах - в Мадриде уже по моему, раза в четыре выше, чем весной было, в Лондоне уже наполовину от весенних значений, в Вене в несколько раз больше, чем было. Мы тоже большой город и вряд ли будем исключением". Правда, в отличие от других зарубежных городов по его словам в столице достаточно свободного коечного фонда для коронавирусных больных - создав с приходом пандемии большие мощности, их сохранили и тогда, когда заболеваемость пошла на спад.

Целый ряд защитных мер в Москве предпринято и сейчас. С 28 сентября москвичам в возрасте 65+ рекомендован домашний режим. С 5 октября, то есть с понедельника, все работодатели обязаны 30% сотрудников отправить на удаленку, а для школьников начнутся досрочные двухнедельные каникулы. Но необходимости в возвращении пропускного режима Собянин пока не видит. "Все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, домашний режим для тех, кто старше 65, и удаленку, - объяснил он. - Если будем соблюдать требования в рабочем коллективе, на предприятиях, учреждениях, в торговле, то дай Бог, этого и не потребуется". В противном случае, не исключает глава города, вероятность принятия более жестких мер повысится.