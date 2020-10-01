Новости

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 23:18
В Москве временно закроют кружки и секции 22:57
В Подмосковье медведь напал на людей в цирке 22:45
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса 22:42
Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы канцелярии президента 22:29
Собянин: Сроки каникул зависят от ситуации с коронавирусом 22:08
Водолазы нашли обломки корабля, связанного с тайной Янтарной комнаты 22:05
Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Ростов-на-Дону 22:00
Фракция "ЕР" определится по бюджету после встречи с Силуановым 21:56
Собянин назвал критичной ситуацию с COVID-19 21:55
Вышел трейлер продолжения неполиткорректной комедии "Борат" 21:48
Фавипиравир для амбулаторного лечения COVID-19 пациентам выдают бесплатно 21:45
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту 21:16
Игроки "Зенита" подвели итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ 21:04
Собянин: Пассажиропоток в транспорте сильно не снижается 21:01
Ученые обнаружили 199 захоронений на месте нового участка трассы М-4 20:58
Мусаев: В каждой игре будем биться за максимальный результат 20:51
Стартует архитектурный конкурс по развитию набережной в Строгино 20:51
Собянин допустил санкции за нарушение удаленки 20:39
В "Локомотиве" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов 20:31
Московский губернский театр ушел на карантин до 14 октября 20:31
Исследование: Трамп стал меньше спать и оттого больше злиться 20:17
У Плющенко и Рудковской родился сын 19:58
Отвечавший за бренд "Сбер" вице-президент Сбербанка покинул свой пост 19:58
Неизвестный напал на Саакашвили с заточкой 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
01.10.2020 22:12
Рубрика: Общество

Что под маской октября

Сергей Собянин: Ситуация с коронавирусом в столице сложная, и упрощать ее не нужно
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 222(8276)
Столичные власти озабочены ростом заболеваемости в Москве. Ситуация заметно начала ухудшаться с середины сентября. Если еще 17 сентября в сутки выявлялось 730 новых случаев COVID-19, то 1 октября было зафиксировано уже 2424.
За неделю число госпитализаций превысило пять тысяч человек. Фото: Александр Щербак / ТАСС За неделю число госпитализаций превысило пять тысяч человек. Фото: Александр Щербак / ТАСС
За неделю число госпитализаций превысило пять тысяч человек. Фото: Александр Щербак / ТАСС

"Динамика развития очень серьезная, - прокомментировал обстановку в городе мэр Сергей Собянин в интервью каналу "Россия 24". - Думаю, что в ближайшее время количество заболевших может приблизиться к 3 тысячам в сутки". Беспокоит мэра и рост числа госпитализаций, которое достигло более 5 тысяч в неделю. Увеличивается число пациентов с коронавирусом среди жителей старше 65 лет. Если летом их было среди заболевших меньше 15%, то сейчас стало 20-25. Причем, все больше людей, которые тяжело переносят COVID-19, с подключением к кислородным подушкам и аппаратам искусственной вентиляции легких. Все чаще вирусом заражаются и дети: их доля выросла с 7% летом до 19% в сентябре. Да, болеют они легко, отмечает глава города в своем персональном блоге, но при этом могут заразить старших членов семьи, для которых риск заболевания крайне опасен.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как родители отреагировали на двукратное увеличение осенних каникул в Москве

Оценивая все эти факторы, Собянин считает, что второй волны в Москве все-таки нет, так как второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболел вирусом. И тем не менее, мэр просит не упрощать ситуацию и ориентироваться на сценарии развития с коронавирусом в мире: "Рост есть, и рост очень большой. Мы аналогичный рост видим в других европейских городах - в Мадриде уже по моему, раза в четыре выше, чем весной было, в Лондоне уже наполовину от весенних значений, в Вене в несколько раз больше, чем было. Мы тоже большой город и вряд ли будем исключением". Правда, в отличие от других зарубежных городов по его словам в столице достаточно свободного коечного фонда для коронавирусных больных - создав с приходом пандемии большие мощности, их сохранили и тогда, когда заболеваемость пошла на спад.

Целый ряд защитных мер в Москве предпринято и сейчас. С 28 сентября москвичам в возрасте 65+ рекомендован домашний режим. С 5 октября, то есть с понедельника, все работодатели обязаны 30% сотрудников отправить на удаленку, а для школьников начнутся досрочные двухнедельные каникулы. Но необходимости в возвращении пропускного режима Собянин пока не видит. "Все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, домашний режим для тех, кто старше 65, и удаленку, - объяснил он. - Если будем соблюдать требования в рабочем коллективе, на предприятиях, учреждениях, в торговле, то дай Бог, этого и не потребуется". В противном случае, не исключает глава города, вероятность принятия более жестких мер повысится.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Какие изменения ждут российские школы
Госуслуги запустили дневник самонаблюдения за привитыми от COVID-19