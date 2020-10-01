Собянин: Сроки каникул зависят от ситуации с коронавирусом

Сроки возвращения московских школьников с продленных каникул будут зависеть от ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.

Ранее власти объявили о школьных каникулах в связи с обострением эпидобстановки. Согласно озвученным планам, дети должны вернуться в школы с 19 октября. Однако это будет зависеть от развития эпидситуации, сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что 25 процентов выявленных больных - это школьники и студенты. Во время каникул ребятам рекомендуется ограничить социальные контакты.