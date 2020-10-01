"Современник" открывает сезон спектаклем "Собрание сочинений"

Московский театр "Современник" 1 октября открывает юбилейный 65-й сезон премьерой спектакля "Собрание сочинений", поставленного художественным руководителем театра Виктором Рыжаковым по пьесе Евгения Гришковца.

Дата выбрана не случайно. Театр "Современник" остается верным своим традициям и открывает сезон в день рождения своего легендарного худрука Олега Николаевича Ефремова.

Также не случаен и выбор пьесы, которая не только не ставилась в других театрах, но даже еще не публиковалась. Публике обещают показать совершенно нового и сложно узнаваемого Гришковца. "Здесь предельная искренность и тончайшие переживания, характерные для драматурга, вырастают в осмысление вечных философских категорий. Это человеческий текст, погружение в самое сокровенное, что роднит всех жителей земного шара - бесконечно разных и так парадоксально похожих", - рассказывают о новом спектакле в пресс-службе театра.

Эта постановка имеет особое значение для Виктора Рыжакова. "Мы готовились к встрече с вами в совершенно новом мире - после того, что с нами в этом году произошло, - цитирует его обращение к зрителям ТАСС. - Я сейчас имею в виду не только пандемию, а все несчастья, которые свалились на голову человечества. Мир изменился. Изменился, наверное, и театр. Мы как-то все время это осмысляем. В том числе в этом тексте, над которым мы работали с Евгением Гришковцом".

Спектакль "Собрание сочинение" объединил на одной сцене представителей разных поколений "Современника". Роли исполняют народная артистка РСФСР Марина Неелова, заслуженные артисты РФ Алена Бабенко и Максим Разуваев, а также артисты театра Никита Ефремов, Светлана Иванова, Сергей Новосад и Георгий Токаев.

Но прежде чем принять первых зрителей, театр проведет традиционный сбор труппы. О планах на будущий сезон пока известно немного. Зато в апреле, по словам Рыжакова, планируют представить скульптурную композицию, посвященную основателям театра, в числе которых Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев. Открытие композиции приурочат ко дню рождения театра 15 апреля.