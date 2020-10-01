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Рубрика: Экономика

Стартует архитектурный конкурс по развитию набережной в Строгино

Текст: Александр Мелешенко
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

В Москве 2 октября начинается прием заявок на участие в международном архитектурном конкурсе по развитию набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского шоссе. Архитекторы со всего мира смогут заявить о себе вплоть до 15 октября. Вечером 7 октября пройдет вебинар с жителями района Строгино - они смогут онлайн рассказать о своем видении будущего популярного природного парка.

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Речь идет о территории площадью 105,5 га на северо-западе Москвы на правом берегу Москвы-реки - сейчас это огромный "дикий" парк со статусом особо охраняемой природной зоны. "Ее территория по площади сравнима с 10 парками "Зарядье", - говорит главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Безусловно, она и сейчас привлекательна, но с помощью решений, представленных конкурсантами, мы сможем сделать ее более интересной, удобной и комфортной для жителей этого района и, возможно, для жителей всего города".

Перед участниками конкурса стоит задача не только облагородить природную зону, но и решить некоторые серьезные проблемы. Берега реки в этом месте преимущественно песчаные, а затоны образовались из-за добычи песка. Сейчас речная и дождевая вода с каждым годом разрушает берега, постепенно подмывая их, говорит директор научно-исследовательского и проектного института градостроительного планирования Москвы Дина Саттарова. "В первую очередь мы ждем от конкурсантов интересные инновационные решения по берегоукреплению, потому что если не принять меры, то берега продолжат разрушаться, произойдет падение деревьев и смыв почвы, - говорит она. - Решения должны быть применимы в работе особо охраняемыми природными территориями. Нужны и другие меры по сохранению уникального природного ландшафта. Например, на полуострове Спасского затона есть частично заасфальтированные или засыпанные камнем дорожки, которые стоило бы заменить на более экологичные. Например, построить деревянные экотропы, которые не мешают растениям и животным".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Кроме того, добавляет Саттарова, у затона планируется строительство пешеходного моста через Москву-реку - он свяжет Строгино с районом Покровское-Стрешнево, благодаря чему доступ к новому парку получат больше людей. "Этот мост предусмотрен еще генпланом Москвы 1963 года. Что особенно примечательно, он приведет к храму, который строится сейчас на противоположном берегу, и мы думаем, что именно это место станет наиболее интересным для конкурсантов и предоставит им широкое поле для экспериментов".

Там же, где храм, сейчас строится и крупный жилой микрорайон, а также расположены стадион "Открытие Арена" и станция метро "Спартак". Так что мост вдохнет в это место новую жизнь, считают организаторы конкурса. Подвести его итоги планируется 2 августа 2021 года, призовой фонд составляет 14 млн рублей. 11 млн получат победитель и финалисты второго тура, еще 3 млн достанутся победителю после приемки доработанной концепции.

Подать заявки и узнать другие подробности о конкурсе можно на сайте moskvarekastrogino.ru. Там же можно найти подробности о вебинаре для жителей Строгино, где они смогут задать вопросы и внести свои предложения по благоустройству территории.

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