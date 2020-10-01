"Встреча у портрета" - так у народного художника СССР Александра Шилова называется, когда в гости в его галерею приходят герои его картин.

1 октября пришел в галерею к своему портрету, написанному Александром Шиловым в прошлом году, Виталий Викторович Коротков - ветеран Великой Отечественной, участник битвы на Курской дуге и войны с Японией, ветеран СВР России.

В разведке Виталий Викторович начал служить уже после войны - но по всему было видно, что попал он в спецслужбы не случайно: события времен войны Коротков помнит, словно случившиеся вчера. И может о них рассказать - лаконично, остроумно, вспоминая детали и заново переживая прошедшее. Удивляясь, как это его, 18-летнего выпускника танкового училища, назначили заместителем командира роты по техчасти во время боевых действий на Дальнем Востоке. Вспоминая, как изнемогал от усталости в ночные смены, когда их мастерская приводила в порядок и возвращала в части технику после боев под Курском. Послевоенную службу разведчиком в Западной Европе Коротков вспоминал с благодарностью судьбе - "за то, что подарила мне такую интересную работу". В которой Коротков был на очень хорошем счету - иначе ему не доверили бы в течение долгих лет "вести" ценнейшего агента, одного из руководителей внешней разведки ФРГ Хайнца Фельфе - ставшего со временем хорошим другом Виталия Викторовича.

- Хочу поклониться ему, настоящему профессионалу и порядочному человеку, - говорил на вечере Исполнительный секретарь СНГ, в прошлом - директор Службы внешней разведки Сергей Николаевич Лебедев. - С такими, как Коротков, нам никакой ковид не страшен.