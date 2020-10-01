В Липецкой области удвоили число сложных операций на сердце

В Липецкой области число высокотехнологичных операций на сердечно-сосудистой системе выросло вдвое благодаря развитию двух современных профильных центров. Во Всемирный день сердца в обоих провели своеобразную экскурсию для представителей областных средств массовой информации и показали, как спасают жизни пациентов.

Первый региональный сосудистый центр был создан на базе областной клинической больницы в рамках национального проекта "Здравоохранение" восемь лет назад. Здесь лечат пациентов с острой сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологиями. Глава Липецкой области Игорь Артамонов напоминает, что даже в условиях пандемии COVID-19 работа центра не прекращалась ни на один день.

Пациенты с острыми инфарктами и инсультами госпитализируются в отделения центра по принципу "зеленого коридора", без потери времени. Им немедленно оказывается помощь бригадой кардиологов, неврологов, лучевых диагностов, эндоваскулярных хирургов и нейрохирургов.

Медики выполняют микрохирургические и внутрисосудистые вмешательства, позволяющие спасти пациента от смертельных осложнений. При повреждении сосудов головного мозга (геморрагических инсультах, мозговых аневризмах) проводятся малотравматичные операции. При инфарктах рентгенхирурги восстанавливают кровоток в сердечной мышце, специалисты устанавливают стент в поврежденный сосуд. Нейрохирурги проводят коронарографию через сосуд на руке, что менее травматично для пациента и ускоряет реабилитацию после операции в блоке интенсивной терапии, где перенесшие данный вид заболевания проводят всего несколько дней.

Результаты этой напряженной и ответственной работы, по словам Артамонова, отражаются в конкретных данных: за восемь последних лет количество рентгенохирургических вмешательств в Липецкой областной клинической больнице значительно выросло. Почти в десять раз увеличилось число селективных коронарографий, в 15 раз - число стентирований коронарных артерий. Ежегодно в региональном сосудистом центре лечение получают более 1,7 тысячи пациентов.

Однако кроме него пациентов с такими патологиями принимают в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1. Закупленное для обновленной операционной оборудование позволяет с большой точностью оценивать состояние сосудов сердца, головного мозга и артерий, проводить операции при инсультах и инфарктах с минимальным вмешательством. Игорь Артамонов подчеркивает: таким образом, в регионе два мощных сосудистых центра, благодаря чему количество высокотехнологичных операций в увеличилось вдвое.

В результате, в минувшем году в регионе удалось обеспечить заметное, на 8 процентов, сокращение смертности от болезней системы кровообращения. Цель к 2024 году - снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 27 процентов.

- Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения - приоритеты, над которыми мы работаем постоянно, - отмечает Игорь Артамонов.