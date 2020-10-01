В Москве отопление дали в 99% жилья

Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.

- В настоящее время завершаются мероприятия по организации подачи тепла на городские объекты, проводится пуско-наладка оборудования, работы ведутся в соответствии с графиком, - отметил Петр Бирюков. - Отопление включено во всех социальных учреждениях и 99% жилых домов.

Он напомнил, что технологически срок включения отопления - пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.