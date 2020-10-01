Коптевский рынок в Москве закрыли за нарушение масочного режима

Роспотребнадзор приостановил деятельность Коптевского рынка в столице из-за нарушений перчаточно-масочного режима и других требований безопасности. Об этом сообщила главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в САО Нонна Малчук.

По ее словам, в ходе проверки Коптевского рынка был выявлен комплекс нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Отсутствие дезинфицирующих средств, неудовлетворительное санитарное содержание туалетных комнат, отсутствие в павильонах рынка бактерицидных ламп, а также масок у некоторых сотрудников и покупателей. И это только часть нарушений.

Малчук уточнила, что на сегодняшний день деятельность рынка временно приостановлена, дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.

"В отношении рынка осуществлен временный запрет деятельности до решения суда, он может продлиться до 90 суток. Также рынку грозит штраф до 500 тысяч рублей", - сообщила специалист.