В Москве задержан убийца зоозащитника

В столице задержан 26-летний мужчина, которого подозревают в убийстве на территории приюта для бездомных животных в Некрасовке, сообщает городское ГСУ СК.

Как уточняет РИА Новости, убитый был руководителем этого приюта. В четверг преступник проник на территорию и ударил потерпевшего ножом в шею. Зоозащитник скончался на месте, убийца убежал.

Подозреваемого удалось задержать, у него изъят нож - возможное орудие убийства. Нож отправят на экспертизу, а молодого человека доставят на допрос. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, мотивы пока не озвучены.