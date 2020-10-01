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01.10.2020 22:25
Рубрика: Происшествия

В Москве задержан убийца зоозащитника

Текст: Сергей Бабкин

В столице задержан 26-летний мужчина, которого подозревают в убийстве на территории приюта для бездомных животных в Некрасовке, сообщает городское ГСУ СК.

Эльман Пашаев сообщил, что на него напали неизвестные в Москве

Как уточняет РИА Новости, убитый был руководителем этого приюта. В четверг преступник проник на территорию и ударил потерпевшего ножом в шею. Зоозащитник скончался на месте, убийца убежал.

Подозреваемого удалось задержать, у него изъят нож - возможное орудие убийства. Нож отправят на экспертизу, а молодого человека доставят на допрос. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, мотивы пока не озвучены.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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