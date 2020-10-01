Власти Москвы пока не будут возвращать пропуска

Ситуация с коронавирусом в Москве усложняется, однако необходимости в пропускной системе пока нет. Об этом в эфире "России 24" заявил мэр Сергей Собянин.

"Все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, домашний режим для тех, кто старше 65, и удаленку, - объяснил глава города. - Если будем соблюдать требования в рабочем коллективе, на предприятиях, учреждениях, в торговле, то, дай бог, этого не понадобится".

В противном случае, указал Собянин, повысится вероятность принятия более жестких мер. Напомним, что ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться в середине сентября. Количество ежедневно выявляемых случаев COVID превысило 2 тысячи.