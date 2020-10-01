За сутки в России подтверждено 8945 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 2424
- 2. Санкт-Петербург 285
- 3. Московская область 230
- 4. Ростовская область 205
- 5. Нижегородская область 186
- 6. Воронежская область 171
- 7. Кемеровская область 162
- 8. Свердловская область 157
- 9. Ставропольский край 151
- 10. Ханты-Мансийский АО 147
- 11. Архангельская область 141
- 12. Республика Коми 139
- 13. Волгоградская область 132
- 14. Ямало-Ненецкий АО 132
- 15. Саратовская область 127
- 16. Ульяновская область 125
- 17. Удмуртская Республика 118
- 18. Красноярский край 116
- 19. Самарская область 112
- 20. Оренбургская область 109
- 21. Алтайский край 98
- 22. Пензенская область 97
- 23. Краснодарский край 96
- 24. Мурманская область 93
- 25. Иркутская область 92
- 26. Республика Крым 90
- 27. Омская область 89
- 28. Томская область 89
- 29. Республика Саха (Якутия) 87
- 30. Республика Дагестан 85
- 31. Новосибирская область 82
- 32. Пермский край 81
- 33. Тюменская область 81
- 34. Забайкальский край 80
- 35. Республика Калмыкия 79
- 36. Хабаровский край 79
- 37. Карачаево-Черкесская Республика 77
- 38. Челябинская область 76
- 39. Ленинградская область 75
- 40. Республика Бурятия 75
- 41. Кировская область 72
- 42. Приморский край 71
- 43. Белгородская область 69
- 44. Республика Алтай 66
- 45. Орловская область 62
- 46. Калужская область 61
- 47. Тверская область 61
- 48. Калининградская область 59
- 49. Ярославская область 57
- 50. Ивановская область 56
- 51. Брянская область 54
- 52. Республика Ингушетия 53
- 53. Курская область 51
- 54. Новгородская область 51
- 55. Кабардино-Балкарская Республика 50
- 56. Вологодская область 49
- 57. Сахалинская область 48
- 58. Костромская область 46
- 59. Рязанская область 45
- 60. Тамбовская область 45
- 61. Астраханская область 45
- 62. Республика Карелия 44
- 63. Республика Тыва 44
- 64. Владимирская область 42
- 65. Липецкая область 42
- 66. Республика Хакасия 42
- 67. Республика Башкортостан 41
- 68. Республика Мордовия 39
- 69. Магаданская область 38
- 70. Курганская область 36
- 71. Тульская область 35
- 72. Амурская область 35
- 73. Республика Адыгея 34
- 74. Республика Северная Осетия 34
- 75. Псковская область 30
- 76. Республика Татарстан 26
- 77. Чувашская Республика 26
- 78. Камчатский край 25
- 79. Республика Марий Эл 24
- 80. Смоленская область 22
- 81. г.Севастополь 20
- 82. Еврейская АО 16
- 83. Чеченская Республика 6
- 84. Чукотский АО 2
- 85. Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 185 231 случай (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика 0,2%
- 2. Московская область, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область 0,3%
- 3. Республика Татарстан 0,4%
За последние сутки подтверждено 169 летальных случаев:
- Владимирская область 2
- Воронежская область 1
- Костромская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 6
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 3
- Москва 24
- Республика Карелия 5
- Республика Коми 2
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 22
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 4
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 9
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 8
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 4
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 3
- Пензенская область 2
- Самарская область 3
- Саратовская область 2
- Курганская область 1
- Свердловская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Алтайский край 3
- Красноярский край 3
- Иркутская область 6
- Кемеровская область 3
- Новосибирская область 5
- Омская область 4
- Томская область 2
- Республика Саха (Якутия) 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умер 20 891 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5985 человек:
- Белгородская область 57
- Брянская область 56
- Владимирская область 20
- Воронежская область 190
- Ивановская область 21
- Калужская область 58
- Костромская область 27
- Курская область 18
- Липецкая область 32
- Московская область 171
- Орловская область 65
- Рязанская область 21
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 44
- Тверская область 20
- Тульская область 38
- Ярославская область 4
- Москва 1211
- Республика Карелия 59
- Республика Коми 86
- Архангельская область 48
- Ненецкий автономный округ 3
- Вологодская область 46
- Калининградская область 23
- Ленинградская область 26
- Мурманская область 75
- Новгородская область 30
- Псковская область 15
- Санкт-Петербург 143
- Республика Адыгея 21
- Республика Калмыкия 85
- Республика Крым 26
- Краснодарский край 33
- Астраханская область 25
- Волгоградская область 192
- Ростовская область 311
- Севастополь 18
- Республика Дагестан 79
- Республика Ингушетия 65
- Кабардино-Балкарская Республика 16
- Карачаево-Черкесская Республика 20
- Республика Северная Осетия - Алания 44
- Чеченская Республика 6
- Ставропольский край 118
- Республика Башкортостан 6
- Республика Марий Эл 19
- Республика Мордовия 33
- Республика Татарстан 21
- Удмуртская Республика 78
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 50
- Кировская область 55
- Нижегородская область 60
- Оренбургская область 108
- Пензенская область 77
- Самарская область 93
- Саратовская область 18
- Ульяновская область 75
- Курганская область 29
- Свердловская область 81
- Тюменская область 30
- Ханты-Мансийский автономный округ 68
- Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- Челябинская область 76
- Республика Алтай 88
- Республика Тыва 10
- Республика Хакасия 51
- Алтайский край 70
- Красноярский край 80
- Иркутская область 150
- Кемеровская область 123
- Новосибирская область 49
- Омская область 189
- Томская область 65
- Республика Бурятия 105
- Республика Саха (Якутия) 47
- Забайкальский край 50
- Камчатский край 9
- Приморский край 29
- Амурская область 41
- Магаданская область 30
- Хабаровский край 58
- Сахалинская область 41
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлению по России - 964 242.