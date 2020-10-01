За сутки в России подтверждено 8945 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 2424

2. Санкт-Петербург 285

3. Московская область 230

4. Ростовская область 205

5. Нижегородская область 186

6. Воронежская область 171

7. Кемеровская область 162

8. Свердловская область 157

9. Ставропольский край 151

10. Ханты-Мансийский АО 147

11. Архангельская область 141

12. Республика Коми 139

13. Волгоградская область 132

14. Ямало-Ненецкий АО 132

15. Саратовская область 127

16. Ульяновская область 125

17. Удмуртская Республика 118

18. Красноярский край 116

19. Самарская область 112

20. Оренбургская область 109

21. Алтайский край 98

22. Пензенская область 97

23. Краснодарский край 96

24. Мурманская область 93

25. Иркутская область 92

26. Республика Крым 90

27. Омская область 89

28. Томская область 89

29. Республика Саха (Якутия) 87

30. Республика Дагестан 85

31. Новосибирская область 82

32. Пермский край 81

33. Тюменская область 81

34. Забайкальский край 80

35. Республика Калмыкия 79

36. Хабаровский край 79

37. Карачаево-Черкесская Республика 77

38. Челябинская область 76

39. Ленинградская область 75

40. Республика Бурятия 75

41. Кировская область 72

42. Приморский край 71

43. Белгородская область 69

44. Республика Алтай 66

45. Орловская область 62

46. Калужская область 61

47. Тверская область 61

48. Калининградская область 59

49. Ярославская область 57

50. Ивановская область 56

51. Брянская область 54

52. Республика Ингушетия 53

53. Курская область 51

54. Новгородская область 51

55. Кабардино-Балкарская Республика 50

56. Вологодская область 49

57. Сахалинская область 48

58. Костромская область 46

59. Рязанская область 45

60. Тамбовская область 45

61. Астраханская область 45

62. Республика Карелия 44

63. Республика Тыва 44

64. Владимирская область 42

65. Липецкая область 42

66. Республика Хакасия 42

67. Республика Башкортостан 41

68. Республика Мордовия 39

69. Магаданская область 38

70. Курганская область 36

71. Тульская область 35

72. Амурская область 35

73. Республика Адыгея 34

74. Республика Северная Осетия 34

75. Псковская область 30

76. Республика Татарстан 26

77. Чувашская Республика 26

78. Камчатский край 25

79. Республика Марий Эл 24

80. Смоленская область 22

81. г.Севастополь 20

82. Еврейская АО 16

83. Чеченская Республика 6

84. Чукотский АО 2

85. Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 185 231 случай (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,2%

2. Московская область, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область 0,3%

3. Республика Татарстан 0,4% За последние сутки подтверждено 169 летальных случаев: Владимирская область 2

Воронежская область 1

Костромская область 3

Липецкая область 1

Московская область 6

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тверская область 2

Тульская область 3

Москва 24

Республика Карелия 5

Республика Коми 2

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 22

Республика Калмыкия 2

Республика Крым 2

Краснодарский край 4

Астраханская область 3

Волгоградская область 4

Ростовская область 9

Севастополь 1

Республика Дагестан 8

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 3

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 4

Пермский край 3

Кировская область 1

Нижегородская область 3

Пензенская область 2

Самарская область 3

Саратовская область 2

Курганская область 1

Свердловская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Алтайский край 3

Красноярский край 3

Иркутская область 6

Кемеровская область 3

Новосибирская область 5

Омская область 4

Томская область 2

Республика Саха (Якутия) 1

Приморский край 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умер 20 891 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5985 человек: Белгородская область 57

Брянская область 56

Владимирская область 20

Воронежская область 190

Ивановская область 21

Калужская область 58

Костромская область 27

Курская область 18

Липецкая область 32

Московская область 171

Орловская область 65

Рязанская область 21

Смоленская область 2

Тамбовская область 44

Тверская область 20

Тульская область 38

Ярославская область 4

Москва 1211

Республика Карелия 59

Республика Коми 86

Архангельская область 48

Ненецкий автономный округ 3

Вологодская область 46

Калининградская область 23

Ленинградская область 26

Мурманская область 75

Новгородская область 30

Псковская область 15

Санкт-Петербург 143

Республика Адыгея 21

Республика Калмыкия 85

Республика Крым 26

Краснодарский край 33

Астраханская область 25

Волгоградская область 192

Ростовская область 311

Севастополь 18

Республика Дагестан 79

Республика Ингушетия 65

Кабардино-Балкарская Республика 16

Карачаево-Черкесская Республика 20

Республика Северная Осетия - Алания 44

Чеченская Республика 6

Ставропольский край 118

Республика Башкортостан 6

Республика Марий Эл 19

Республика Мордовия 33

Республика Татарстан 21

Удмуртская Республика 78

Республика Чувашия 27

Пермский край 50

Кировская область 55

Нижегородская область 60

Оренбургская область 108

Пензенская область 77

Самарская область 93

Саратовская область 18

Ульяновская область 75

Курганская область 29

Свердловская область 81

Тюменская область 30

Ханты-Мансийский автономный округ 68

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Челябинская область 76

Республика Алтай 88

Республика Тыва 10

Республика Хакасия 51

Алтайский край 70

Красноярский край 80

Иркутская область 150

Кемеровская область 123

Новосибирская область 49

Омская область 189

Томская область 65

Республика Бурятия 105

Республика Саха (Якутия) 47

Забайкальский край 50

Камчатский край 9

Приморский край 29

Амурская область 41

Магаданская область 30

Хабаровский край 58

Сахалинская область 41

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлению по России - 964 242.