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01.10.2020 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8945 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8945 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 2424
  • 2. Санкт-Петербург 285
  • 3. Московская область 230
  • 4. Ростовская область 205
  • 5. Нижегородская область 186
  • 6. Воронежская область 171
  • 7. Кемеровская область 162
  • 8. Свердловская область 157
  • 9. Ставропольский край 151
  • 10. Ханты-Мансийский АО 147
  • 11. Архангельская область 141
  • 12. Республика Коми 139
  • 13. Волгоградская область 132
  • 14. Ямало-Ненецкий АО 132
  • 15. Саратовская область 127
  • 16. Ульяновская область 125
  • 17. Удмуртская Республика 118
  • 18. Красноярский край 116
  • 19. Самарская область 112
  • 20. Оренбургская область 109
  • 21. Алтайский край 98
  • 22. Пензенская область 97
  • 23. Краснодарский край 96
  • 24. Мурманская область 93
  • 25. Иркутская область 92
  • 26. Республика Крым 90
  • 27. Омская область 89
  • 28. Томская область 89
  • 29. Республика Саха (Якутия) 87
  • 30. Республика Дагестан 85
  • 31. Новосибирская область 82
  • 32. Пермский край 81
  • 33. Тюменская область 81
  • 34. Забайкальский край 80
  • 35. Республика Калмыкия 79
  • 36. Хабаровский край 79
  • 37. Карачаево-Черкесская Республика 77
  • 38. Челябинская область 76
  • 39. Ленинградская область 75
  • 40. Республика Бурятия 75
  • 41. Кировская область 72
  • 42. Приморский край 71
  • 43. Белгородская область 69
  • 44. Республика Алтай 66
  • 45. Орловская область 62
  • 46. Калужская область 61
  • 47. Тверская область 61
  • 48. Калининградская область 59
  • 49. Ярославская область 57
  • 50. Ивановская область 56
  • 51. Брянская область 54
  • 52. Республика Ингушетия 53
  • 53. Курская область 51
  • 54. Новгородская область 51
  • 55. Кабардино-Балкарская Республика 50
  • 56. Вологодская область 49
  • 57. Сахалинская область 48
  • 58. Костромская область 46
  • 59. Рязанская область 45
  • 60. Тамбовская область 45
  • 61. Астраханская область 45
  • 62. Республика Карелия 44
  • 63. Республика Тыва 44
  • 64. Владимирская область 42
  • 65. Липецкая область 42
  • 66. Республика Хакасия 42
  • 67. Республика Башкортостан 41
  • 68. Республика Мордовия 39
  • 69. Магаданская область 38
  • 70. Курганская область 36
  • 71. Тульская область 35
  • 72. Амурская область 35
  • 73. Республика Адыгея 34
  • 74. Республика Северная Осетия 34
  • 75. Псковская область 30
  • 76. Республика Татарстан 26
  • 77. Чувашская Республика 26
  • 78. Камчатский край 25
  • 79. Республика Марий Эл 24
  • 80. Смоленская область 22
  • 81. г.Севастополь 20
  • 82. Еврейская АО 16
  • 83. Чеченская Республика 6
  • 84. Чукотский АО 2
  • 85. Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 185 231 случай (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чеченская Республика 0,2%
  • 2. Московская область, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область 0,3%
  • 3. Республика Татарстан 0,4%
За последние сутки подтверждено 169 летальных случаев:
  • Владимирская область 2
  • Воронежская область 1
  • Костромская область 3
  • Липецкая область 1
  • Московская область 6
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 3
  • Москва 24
  • Республика Карелия 5
  • Республика Коми 2
  • Мурманская область 4
  • Санкт-Петербург 22
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 4
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 4
  • Ростовская область 9
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 8
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 3
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 4
  • Пермский край 3
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 3
  • Пензенская область 2
  • Самарская область 3
  • Саратовская область 2
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Алтайский край 3
  • Красноярский край 3
  • Иркутская область 6
  • Кемеровская область 3
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 4
  • Томская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умер 20 891 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5985 человек:
  • Белгородская область 57
  • Брянская область 56
  • Владимирская область 20
  • Воронежская область 190
  • Ивановская область 21
  • Калужская область 58
  • Костромская область 27
  • Курская область 18
  • Липецкая область 32
  • Московская область 171
  • Орловская область 65
  • Рязанская область 21
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 44
  • Тверская область 20
  • Тульская область 38
  • Ярославская область 4
  • Москва 1211
  • Республика Карелия 59
  • Республика Коми 86
  • Архангельская область 48
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Вологодская область 46
  • Калининградская область 23
  • Ленинградская область 26
  • Мурманская область 75
  • Новгородская область 30
  • Псковская область 15
  • Санкт-Петербург 143
  • Республика Адыгея 21
  • Республика Калмыкия 85
  • Республика Крым 26
  • Краснодарский край 33
  • Астраханская область 25
  • Волгоградская область 192
  • Ростовская область 311
  • Севастополь 18
  • Республика Дагестан 79
  • Республика Ингушетия 65
  • Кабардино-Балкарская Республика 16
  • Карачаево-Черкесская Республика 20
  • Республика Северная Осетия - Алания 44
  • Чеченская Республика 6
  • Ставропольский край 118
  • Республика Башкортостан 6
  • Республика Марий Эл 19
  • Республика Мордовия 33
  • Республика Татарстан 21
  • Удмуртская Республика 78
  • Республика Чувашия 27
  • Пермский край 50
  • Кировская область 55
  • Нижегородская область 60
  • Оренбургская область 108
  • Пензенская область 77
  • Самарская область 93
  • Саратовская область 18
  • Ульяновская область 75
  • Курганская область 29
  • Свердловская область 81
  • Тюменская область 30
  • Ханты-Мансийский автономный округ 68
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • Челябинская область 76
  • Республика Алтай 88
  • Республика Тыва 10
  • Республика Хакасия 51
  • Алтайский край 70
  • Красноярский край 80
  • Иркутская область 150
  • Кемеровская область 123
  • Новосибирская область 49
  • Омская область 189
  • Томская область 65
  • Республика Бурятия 105
  • Республика Саха (Якутия) 47
  • Забайкальский край 50
  • Камчатский край 9
  • Приморский край 29
  • Амурская область 41
  • Магаданская область 30
  • Хабаровский край 58
  • Сахалинская область 41
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлению по России - 964 242.

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