Фенол в акватории океана у берегов Камчатки заинтересовал прокуратуру

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении океанской воды в районе Халактырского пляжа.

Как сообщила "РГ" старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк, сотрудники надзорного органа проверят соблюдение требований природоохранного законодательства.

Сообщения о том, что морская вода у камчатского побережья явно загрязнена химикатами, стали появляться в соцсетях два дня назад. Серферы жаловались на плохое самочувствие после нахождения в воде, отмечали покраснение глаз. По словам очевидцев, участок акватории в районе Халактырского пляжа изменил цвет. На ситуацию быстро отреагировали в правительстве края. По поручению губернатора Владимира Солодова, специалисты управления гидрометслужбы выехали на место и отобрали три пробы.

- На данный момент известно: вещества азотной группы, насыщение кислородом и щелочность - в норме. При этом в одной из проб обнаружено превышение почти в четыре раза по нефтепродуктам, в двух пробах - превышение в два раза по фенолам. При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать, по мнению коллег, о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу. Полный химический анализ по иным показателям в настоящее время в работе. По мере поступления информации мы будем доводить ее до сведения наших граждан. Не позднее 2 октября она будет публично озвучена, - сказал врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков.

Справка "РГ"

Халактырский пляж расположен неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Это излюбленное место отдыха, притягивающее и жителей полуострова, и туристов. Песок здесь необычный - черного цвета, он представляет собой мельчайшие частички застывшей вулканической лавы.