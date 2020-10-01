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01.10.2020 09:15
Рубрика: Власть

На Камчатке появится министерство счастья

Текст: Артем Красиков
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

В Камчатском крае создадут министерство социального благополучия и семейной политики, его неофициальное название будет министерство счастья, заявил губернатор Владимир Солодов.

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"Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных". Конечно, мы будем заниматься людьми в сложной ситуации, но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми. Может это из наших уст звучит немного пафосно и декларационно, но на самом деле другой мотивации у руководителя, я считаю, быть не может", - сказал глава региона.

Новое ведомство создается в рамках краевой реформы органов исполнительной власти. Кроме того, пять министерств укрупнят, шесть ОИВ полностью упразднят, пять переименуют, и два агентства станут министерствами.

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