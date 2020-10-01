На Дальнем Востоке сократили четыре таможни

С 1 октября в Дальневосточном федеральном округе уменьшилось количество таможен, но при этом численность сотрудников не изменилась, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

"Биробиджанская и Благовещенская таможни присоединены к Хабаровской таможне, а Камчатская и Магаданская к Сахалинскому управлению", - отмечается в сообщении.

В состав Дальневосточного управления теперь входят девять таможен: Бурятская, Владивостокская, Дальневосточная оперативная, Дальневосточная электронная, Находкинская, Сахалинская, Уссурийская, Хабаровская и Читинская.

По словам начальника ДВТУ Юрия Ладыгина, расширение деятельности скажется на качестве контроля и сроках оформления, а наоборот позволит более эффективно использовать ресурсы таможенных органов.