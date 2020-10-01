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Рубрика: Происшествия

На Сахалине иностранец осужден за финансирование терроризма

Текст: Юлия Гарднер

Мигрант осужден на Сахалине за финансирование терроризма. 35-летнего мужчину признали виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Следователи отправили в суд дело организатора финансирования терроризма

Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России, фигурант дела придерживался радикальной идеологии. В интернете он познакомился с посредником, который собирал деньги на деятельность террористов, будучи за границей. Подсудимый в 2018 году не раз переводил средства небольшими суммами на разные счета через терминалы.

Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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