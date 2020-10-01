Несколько месяцев не утихают страсти на одном из главных дальневосточных транспортных маршрутов - морской линии Ванино - Холмск. Перевозчики и грузовладельцы не могут найти общий язык с хозяевами морских ворот на сахалинской стороне. Первые хотят работать так, как давно привыкли, вторые решили, что правила пора менять.

Паромная переправа Ванино - Холмск всегда была максимально загруженной, но теперь все больше грузов и пассажиров переходят на альтернативную линию. Фото: Олеся Курпяева

Президент Хабаровской краевой ассоциации автотранспортников Виктор Шпаков рассказал "РГ", что проблемы возникли после того как в ПАО "Холмский морской торговый порт" появился новый хозяин. Предыдущие 20 лет все участники грузоперевозок выполняли условия единого соглашения, обсуждая между собой любые изменения в работе и тем самым сформировав единый транспортный комплекс, работа которого удовлетворяла всех. После смены руководителя порта стало привычным регулярное увеличение тарифов на услуги, совершенно необоснованное с точки зрения другой стороны. И это лишь одна из претензий.

- До 1998 года все участники перевозок действовали самостоятельно, каждый устанавливал свои правила, порядок взаиморасчетов, в которых присутствовал "черный нал", зато планирование в отношении перевозчиков отсутствовало, что порождало коррупцию, криминал, очереди в портах. Сроки доставки грузов составляли тогда примерно 10-12 суток, - вспоминает Виктор Шпаков. - Потом группа специалистов с участием органов власти Хабаровского края и Сахалинской области создала новую технологию перевозки грузов, которая удовлетворила всех: порты, перевозчиков, транспортных экспедиторов, правительство. Это уникальная ситуация, когда разносторонние организации соглашаются подчиняться одним правилам. Наш опыт потом даже переняли японцы. Весь комплекс стал работать по принципу "одного окна". Сроки доставки сократились до двух-трех суток. И вот теперь новый участник решает, что может не соблюдать правила. Чтобы избежать проблем, сейчас мы должны разработать и принять нормативный документ, который бы четко описывал все технологические процессы, связанные с работой паромных комплексов.

Обсудить сложившуюся ситуацию участники перевозок решили на ежегодном координационном совете. Все "камни" жалоб полетели в один огород. Отсутствием взаимопонимания с портом объяснили и увеличение сроков перевозки грузов с трех до пяти суток, и сокращение числа рейсов на паромах. Второй причиной стала коронавирусная инфекция, также пошатнувшая положение дел. Но первой - установившаяся тирания порта.

За рефрижераторный полуприцеп грузоподъемностью 25 тонн теперь нужно заплатить 25 тысяч рублей вместо прежних 5400

- С конца прошлого года от лица холмского порта с нами стала вести работу коммерческая компания, которая радостно сообщила, что ей на правах аренды принадлежит вся его дорожная сеть. С конца 2019 - начала 2020 года суммарная величина сборов за проезд автомобиля с Сахалина на материк и в обратную сторону выросла примерно в пять раз, - отметил генеральный директор одной из хабаровских транспортных компаний Сергей Сивоконь. - Например, когда грузы подлежат фитосанитарному конт­ролю, мы платим один рубль с килограмма. То есть, если едет рефрижераторный полуприцеп грузоподъемностью 25 тонн, сбор с него - 25 тысяч рублей. Хотя раньше коммерсант заплатил бы 5400 рублей. Время оформления одного автомобиля выросло на три часа. Холмский порт очень маленький, в Ванине значительно больше, но проследовать через него получается быстрее. Требования транспортной безопасности нужно выполнять, но почему мы, коммерческая компания, должны отдавать все копии своих сопроводительных документов даже не контролирующему органу, а другой коммерческой компании? Возникает вопрос: для чего это нужно?

Что сказала в свою защиту вторая сторона? Ничего. Сделать это было попросту некому. Холмский порт пригласили к участию в совете, но его представители заявили, что информация поступила слишком поздно. Во всяком случае именно такой ответ передали присутствовавшие на заседании представители сахалинского правительства.

- Это выглядит, скорее, как отговорка, ведь заседание планировалось за месяц, и я с самого начала говорил об участии Ванинского и Холмского портов, - прокомментировал Виктор Шпаков.

Официальный запрос "Российской газеты" ПАО "ХМТП" оставило без ответа. Впрочем, возможно, представителям порта сейчас действительно некогда общаться ни с партнерами, ни с прессой. В отношении них идут проверки надзорных органов, рассматривается несколько административных дел, а в мае на полгода по решению суда был дисквалифицирован генеральный директор.

Недавно ФАС подписала приказ, согласно которому сахалинские власти смогут влиять на тарифы в холмском порту. Сейчас ведутся расчеты, которые покажут, насколько обоснованы существующие расценки.

Тем временем

На Амурском судостроительном заводе ведется строительство двух новых паромов, которые должны выйти на линию Ванино - Холмск. По информации на 1 сентября, их техническая готовность составляла 62,8 и 42,6 процента, при плане 59,5 и 35,7 соответственно. Новые паромы должны дополнить три грузопассажирских дизель-электрохода типа "Сахалин", которые работают на линии сейчас, и увеличить пропускную способность. Но удастся ли это сделать, если и действующие суда вынуждены простаивать из-за задержек в порту, большой вопрос.

Пока ОАО "Сахалинское морское пароходство" было вынуждено временно вывести из эксплуатации один из паромов из-за отсутствия грузов. Многие перевозчики, чтобы избежать проблем, перешли на альтернативную линию Владивосток - Корсаков, и с 1 января по 24 сентября объемы грузоперевозок с материковой стороны в Холмск автотранспортом уменьшились примерно на десять процентов. Сколько будет простаивать судно, пока неизвестно.