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Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае на чиновника завели дело из-за строительства дамбы

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении начальника службы заказчика министерства строительства региона.

Хабаровская компания самовольно разобрала защитную дамбу

По данным краевой прокуратуры, в 2015 году учреждение заключило государственный контракт на строительство в Хабаровске защитной дамбы на 2 930 тысяч рублей. Все работы должны быть закончены до 2019 года.

Однако служба заказчика неоднократно продлевала сроки строительства и увеличивала сумму контракта. Подрядчик нарушал обязательства и находился в стадии банкротства, не имея средств для завершения всех работ.

Несмотря на все проблемы, руководитель краевого учреждения перевел фирме более шести миллионов рублей за незавершенную работу.

Дело завели по материалам, собранными сотрудниками регионального УФСБ РФ. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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