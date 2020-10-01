В Якутии еще на месяц продлили ограничения по коронавирусу

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о продлении ограничений, связанных с распространением коронавируса, до 30 октября.

Внесены изменения в системе профилактики при привлечении в республику вахтовых рабочих. Теперь работодатели обязаны в течение пяти дней со дня прибытия в регион новых сотрудников провести медосмотр и дважды тестировать на COVID-19.

Продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Уточняется, что медицинские работники старше 65 лет могут привлекаться к работе по специальности, но только по желанию, сообщает пресс-служба правительства региона.

Учреждения дополнительного образования не будут работать до 1 ноября.

Всего в Якутии выявлено 9380 случаев заболевания коронавирусом. 7005 пациентов выздоровели, 95 скончались.