В Приморье вновь заработали фитнес-центры и бассейны

В Приморском крае с сегодняшнего дня снимаются часть ограничений, ранее введенных из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

С 1 октября возобновляется работа детских учреждений дополнительного и ряда досуговых объектов, в том числе фитнес-центров и бассейнов, танцевальных залов, банных комплексов и саун, спортивных организаций. Но соблюдать санитарно-эпидемиологические требования будет необходимо.

По информации оперативного штаба, по состоянию на 1 октября общее число заболевших коронавирусом в Приморье составляет 11 823 человека (71 новый случай за сутки), выздоровевших - 10 239 (+29), умерших от COVID - 119 (один человек за сутки).