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01.10.2020 09:27
Рубрика: Власть

Власти Камчатки предложили запретить воздушные гелиевые шары

Текст: Инесса Доценко

Мораторий на использование воздушных гелиевых шариков могут ввести на Камчатке. Об этом заявил губернатор края Владимир Солодов на пленарной дискуссии в рамках сессии "Медиашколы: Дальневосточный репортер" в Петропавловске-Камчатском.

По его словам, полуостров должен стать не только точкой, куда люди приезжают насладиться дикой природой, но и образцом ответственного отношения к окружающей среде.

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- Самое главное - это начать с болевых точек и ярких символических проектов, которые сдвинут сознание. Я всерьез думаю о том, что мы в ближайшее время введем мораторий на использование воздушных шариков, потому что экологи говорят о том, что больше всего птиц гибнет именно от гелиевых шариков, которые находят в сотнях километрах от Петропавловска, в желудках птиц, - сказал Солодов. - А ведь птицы - это одно из наших богатств. Буквально выйти за Авачинскую бухту, и там уже будут топорки, бакланы, безумное разнообразие. Такие простые инициативы, как отказ от воздушных шариков и использование других способов украшения, отказ от пластиковых пакетов и использование бумажных, могут сдвинуть наше сознание и заставят нас в ежедневном режиме заботиться о природе. Тогда, я думаю, все наши города будут преображаться.

В то же время в крае будут реализовывать планы по раздельному сбору мусора. Один из таких проектов - по переработке покрышек от населения - запустили в нынешнем году. Камчатцам будут платить за сданные на утилизацию автомобильные шины.

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